16 фото о том, как лето задало всем жару и не спешит сбавлять обороты

Многие люди весь год мечтают о лете, когда можно будет носить шорты, загорать и купаться. Но на деле, когда столбик термометра хотя бы на несколько дней задерживается на отметке выше +30 градусов, это мало кого радует: дома душно, в транспорте — баня, пот течет рекой, а домашние питомцы не могут найти себе места.

Мы в AdMe.ru считаем, что у природы нет плохой погоды, а жара — это не только испытание на прочность, но и повод сделать нетривиальные фото.

Жарко так, что даже свечи не выдерживают

«Спасаемся от жары. Удалось найти временное решение хотя бы для кота: накрываем его влажным прохладным полотенцем (потом кот на нем просто лежит)»

«В +33 градуса мой завтрак, обед и ужин выглядит одинаково. Одинаково хорошо»

В Новосибирске в 2021 году появился «памятник жаре». Вам не показалось: в Новосибирске!

«Работаю на мусоровозе. Вот как выглядит мой профессиональный загар, когда я снимаю перчатки»

«Шел мимо мусорки, гляжу: советский вентилятор стоит, с виду целый. Дома вентилятора не было, а в магазинах и вовсе разобрали. Ну, думаю, заберу, гляну, что с ним»

«Прихожу домой, втыкаю в розетку — работает! На обороте написана цена: ₽ 20. Качество СССР».

Под телом охлаждающий коврик, в бутылке лед. Кайф

«В моем городе сегодня было 45 градусов жары по Цельсию. Вот что случилось с ручкой, которую я оставил на приборной панели в машине»

«Так моя невеста намазала мне спину кремом от солнца»

«Держатель телефона на лобовом стекле моей машины не выдержал жары»

Но в общественном транспорте ситуация совсем не лучше

В Москву пришла аномальная жара. Сдаются даже самые стойкие

«Мой кондиционер взорвался во время рекордной жары»

Коту жарко. Периодами ходит попить, поесть, а потом обратно в таз

«Мой бедный термометр не рассчитан на такую адскую температуру. Вот она, жизнь в Лас-Вегасе»

На 1 вечер. 7 литров окрошки. Рай