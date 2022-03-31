16 оптимистов, которые преодолевают бытовые неурядицы с улыбкой на лице

Многие часто расстраиваются, когда сталкиваются с бытовыми неурядицами. Но сломавшаяся техника или неудавшееся блюдо — это не всегда повод для уныния. Есть среди нас люди, которые подходят к любому казусу с юмором. И этому стоит поучиться.

Мы в AdMe.ru разыскали таких оптимистов, которые любую бытовую неудачу преодолевают с улыбкой на лице.

«У меня облетел тюльпан, но я не унываю»

«Одно время я расстраивался, что у меня не слишком лохматая голова, но потом я встретил его и стал считать себя идеальным»

«Ошибки помогают расти, а я цветок!»

Что делать, если сосиски в тесте не удались?

«Младшая сестренка сломала копилку. Склеил. Утром увидел это»

«На работе сломался чайник. Есть у нас женщина в отделе — Нина Николаевна, ей за 60 лет. Работает на должности программиста АСУ. Сегодня она нам принесла свой»

Отсутствие места не повод расстраиваться

«Моя подруга сломала запястье, поэтому я нарисовал ей это на гипсе»

«Фродо, я тебя люблю».

Не проблема, если пицца остыла, когда на работе есть блинница, а у тебя — смекалка

«Завтра предстоит неприятная медицинская процедура. Прописали жидкую диету. Так что я делаю себе отличный сэндвич с персиковым желе на желе»

«Через все канавы бабушка, как козочка, скакала. Осталось одну лужу обойти. Уверенно прохожу вперед, вдруг слышу сзади тихий всплеск и заливистый хохот»

«Я сломал нож для нарезки фруктов и случайно создал очень опасное яблоко»

«Сыр, который я оставил в офисном холодильнике на Рождество, превратился в Страну чудес!»

В больнице сломалась система оповещения. Поэтому всем раздали колокольчики для коров

«У нас вчера сломалось отопление»

«Папа сломал туалетный ершик, а мама превратила его в кашпо»