16 оптимистов, которые преодолевают бытовые неурядицы с улыбкой на лице
Многие часто расстраиваются, когда сталкиваются с бытовыми неурядицами. Но сломавшаяся техника или неудавшееся блюдо — это не всегда повод для уныния. Есть среди нас люди, которые подходят к любому казусу с юмором. И этому стоит поучиться.
Мы в AdMe.ru разыскали таких оптимистов, которые любую бытовую неудачу преодолевают с улыбкой на лице.
«У меня облетел тюльпан, но я не унываю»
«Одно время я расстраивался, что у меня не слишком лохматая голова, но потом я встретил его и стал считать себя идеальным»
«Ошибки помогают расти, а я цветок!»
Что делать, если сосиски в тесте не удались?
«Младшая сестренка сломала копилку. Склеил. Утром увидел это»
«На работе сломался чайник. Есть у нас женщина в отделе — Нина Николаевна, ей за 60 лет. Работает на должности программиста АСУ. Сегодня она нам принесла свой»
Отсутствие места не повод расстраиваться
«Моя подруга сломала запястье, поэтому я нарисовал ей это на гипсе»
«Фродо, я тебя люблю».
Не проблема, если пицца остыла, когда на работе есть блинница, а у тебя — смекалка
«Завтра предстоит неприятная медицинская процедура. Прописали жидкую диету. Так что я делаю себе отличный сэндвич с персиковым желе на желе»
«Через все канавы бабушка, как козочка, скакала. Осталось одну лужу обойти. Уверенно прохожу вперед, вдруг слышу сзади тихий всплеск и заливистый хохот»
«Я сломал нож для нарезки фруктов и случайно создал очень опасное яблоко»
«Сыр, который я оставил в офисном холодильнике на Рождество, превратился в Страну чудес!»
В больнице сломалась система оповещения. Поэтому всем раздали колокольчики для коров
«У нас вчера сломалось отопление»
«Папа сломал туалетный ершик, а мама превратила его в кашпо»
А у вас был случай, когда чувство юмора буквально спасло вас от отчаяния?
Фото на превью ECatPlay / Reddit
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