16 объявлений, содержание которых захватывает не хуже голливудского блокбастера

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Бывает, прочтешь объявление на двери подъезда и понимаешь, что в ком-то пропал настоящий литературный гений. Иначе как еще можно объяснить тот факт, что автору удалось превратить всего пару строчек текста в подлинный шедевр, в котором сплелись лирика, трагедия и крик человеческой души?

Мы в AdMe.ru уверены: странные и забавные объявления на улицах города в очередной раз доказывают, что нет ничего более эффективного, чем народный копирайтинг.

1. Банк заботится о вас

2. Все же логично

3. Последнее китайское предупреждение

4. Разочарование для путников

5. Свиная голова — всему голова

6. Дизайнер остался без новогодней премии

7. Здесь не происходит ничего

8. Когда достали золотоискатели

9. Информация для самых внимательных

10. Странная экономия

11. Берегите свои попы

12. Немного провинциальной философии

13. А вы хорошо подумали?

14. Кто ты, животное?

15. Так себе акция

16. Волшебный мир бахил

А какие смешные объявления попадались вам? Поделитесь ими с миром, и, возможно, они попадут в нашу следующую подборку.