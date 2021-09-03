16 приколистов, которые спят и видят, как бы разыграть ближнего

Как известно, смех — это лекарство, которое положительно влияет на организм и даже вызывает легкую эйфорию. Наверное, поэтому встречаются такие люди, которые просто не могут удержаться от того, чтобы не подшутить над кем-нибудь.

Мы в AdMe.ru считаем, что современному человеку очень важно не терять чувство юмора, и призываем мыслить позитивно. А еще никогда не унывать и уметь посмеяться над собой, как это делают герои нашей подборки.

«Брат купил мне наряд. Через несколько минут он вошел в комнату вот так»

«Я отменил звонок в середине презентации, потому что ребенок сказал мне, что вода бежит по всему полу ванной»

Шутники в мясном отделе

«На работе мы каждый год разыгрываем одного и того же парня на 1 апреля»

«Мой отец живет рядом со школой. Он приклеил монету к канализационному люку и каждый день наблюдает за тем, как ученики пытаются ее оторвать»

«Поехала на неделю в гости к маме, а в это время друзья решили меня разыграть»

Тот, кто это придумал, знает толк в розыгрышах

«Бесплатный Wi-Fi. Пароль — это первые цифры ответа».

«У нас с соседом по комнате битва розыгрышей. Я думаю, что выиграл»

«Пока коллега был в командировке. Клавиатура-близнец, вата, семена базилика»

Тем временем в аэропорту вечером

«Ах, тишина и покой».

«Повредил ногу, подстригая газон. Поэтому моя жена купила и разрисовала газонокосилку-робота»

«Я работаю в детском саду. Пошла в туалет и увидела вот такое. Ох и напугали же меня детишки!»

«Детский сад расположен в парковой зоне. Но общественные туалеты находятся на другой стороне парка. Так что это наш единственный вариант — туалет в палатке».

«В офисе ходовой шуткой было добавлять аксессуары к Супермену моего коллеги»

Администрация магазина решила лишний раз перестраховаться

«Мужья, выбирающие цвет краски, должны иметь подтверждающую записку от своих жен».

«Сказала своему парню, что куплю ему бургер на Рождество»

«Прикрепила фото Николаса Кейджа к задней камере машины моего парня»