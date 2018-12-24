16 нестандартных елок от тех, кому надоело пылесосить ковер с опавшими иголками

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Некоторые елки растут не в лесу, а в воображении своих создателей, и тут уже кто во что горазд: токари делают елочки из стружки, продавцы — из картошки, работники метрополитена — из проездных билетов, а сотрудники банка — из денег. Посмотрите, здорово же получилось.

Мы в AdMe.ru не устаем удивляться тому, куда заводят фантазии на новогоднюю тему, и вот очередной пример безудержного креатива — новая подборка нестандартных елок. Надеемся, что они вдохновят вас украсить свой дом так, как вы еще никогда не украшали.

1. Елка для тех, у кого есть кот

2. Елка в московском метро из 230 тыс. проездных билетов

3. Елка из $ 1,2 млн и € 1,1 млн в банке

4. Елка из пеликанов в одном из торговых центров Австралии

5. «Поставили елку на работе»

6. Елочка токаря

7. «Я сделал IT-елку из мониторов с изображением елки»

8. Елка поклонника «Звездных войн»

9. Елка в магазине электроники

10. Елка в бухгалтерии

11. Елка из старых уличных фонарей

12. «Я сделал елочку из деталей Lego»

13. «Мы создали чертеж подвесной елки, которая крепится к потолочной плитке в офисе. Вот результат»

14. В здании Старой Почты в Амстердаме елку подвесили к потолку

15. Суровая елка в продуктовом

16. Рэпер 50 Cent украсил елку туфлями своей бывшей девушки, с которой недавно расстался

Бонус: жители городка Толедо превратили сорняк в новогоднюю елку. Теперь у него есть аккаунт в Facebook и тысячи поклонников