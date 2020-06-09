16 неповторимых снимков, которые сыграют в рулетку с вашими эмоциями

70 3 22 0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Удивление, радость, тепло трогательного момента — гарантия того, что мы долго не забудем увиденное. И снимки из этой статьи точно будут помниться вам, ведь и невероятно везучий торт, и лягушка-путешественница с космодрома NASA, и шедевр на песке, созданный маленьким слоненком, заряжены эмоциями на полную катушку.

Мы в AdMe.ru обожаем это минутное погружение в детство, когда любая деталь способна поразить до глубины души, и сегодняшняя фотоподборка даст вам такие ощущения сполна.

1. «Дом моих родителей был полностью разрушен торнадо. К счастью, их жизни, а также мамин пирог были спасены»

2. «Моей девочке 15 лет, и я каждый божий день обнимаю ее и говорю, как сильно люблю. Потому что невозможно заранее узнать, когда она решит, что ее время пришло»

3. «Мне нужна была операция на запястье. Мой хирург мог бы просто сделать прямой разрез, но он не захотел портить мою татуировку. Спасибо ему»

4. «Я работаю в школьной столовой. Один из учеников узнал, что у нас с женой родился ребенок, и купил подарок на свои карманные деньги»

5. «Сегодня мой отец женился. Завтра ему исполняется 80»

6. «Марго потеряла своих котят, потому что они родились преждевременно. Пост в Facebook помог найти для нее малыша, который недавно осиротел»

7. 99-летняя Рита умерла, не закончив свою лоскутную вышивку. И тогда сотни волонтеров собрались и завершили ее работу — большую карту США

8. Птица свила гнездо в почтовом ящике, и на него повесили объявление с просьбой не бросать туда письма, пока не выведутся птенцы

«Пожалуйста, не бросайте письма в этот почтовый ящик, так как внутри — птица, которая высиживает яйца. Мы временно не забираем из ящика почту до его полного освобождения от всех жильцов».

9. Под виноградником в Италии обнаружен фундамент древнеримской виллы, которую безуспешно искали почти 100 лет. В последний раз по этому прекрасному мозаичному полу ходили 1 700 лет назад

10. В 2018 году Национальный музей Бразилии сгорел, большая часть из 20 млн ценных экспонатов была уничтожена огнем. И тогда бывшие сотрудники музея сделали себе татуировки в память о нем

11. Сила воды. Бывший полицейский, греческий пловец, паралимпийский чемпион Антонис Цапатакис

12. «Моей сестре 18 лет, и за все эти годы ей впервые предложили в ресторане меню для слепых людей»

13. Слоненок Анжан из честерского зоопарка так сладко спал, что оставил идеальный автопортрет на песке. Шедевр просуществовал недолго — его затоптали другие слоны

14. «Я продавал кроссовки в интернете, и парень неожиданно предложил обменять их на щенка немецкой овчарки. Чувствую, что я выиграл в этой сделке»

15. «Люди не умирают. И любовь не перестает. Сижу на даче, смотрю на сирень в вазе. Мы сажали ее с бабушкой 35 лет назад. Бабушки нет уже 30 лет, а я смотрю на сирень — и бабушка есть. И любовь не перестала»

16. Когда нашел свою половинку

Бонус: лягушка-путешественница

13 сентября 2011 года автоматическая фотокамера на космодроме Уоллопс в штате Вирджиния запечатлела лягушку, поднятую в воздух при старте космической ракеты-носителя. В NASA подтвердили, что лягушка настоящая. Она стала интернет-знаменитостью и получила свой хештег #nasafrog. Некоторые люди даже делают себе татуировки с ее изображением.

А какие неожиданные факты и снимки заставили вас воскликнуть: «Ух ты!»?