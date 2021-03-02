16 непонятных предметов, которые словно из летающей тарелки на Землю нападали

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Сколько бы наша редакция ни собирала всякую необычную всячину, регулярно попадается нечто такое, что просто вводит в ступор. Предприимчивые пользователи сети немедленно собирают целые интернет-консилиумы по вопросам о природе таких штук, и почти всегда на них выясняют истину.

AdMe.ru снова откопал фотографии таких вещей и явлений, которые словно не с нашей планеты. К счастью, нашлись те, кто все объяснил.

«Эта студенистая масса появилась на заднем дворе. При прикосновении она растворяется»

Возможно, это звездное желе — вещество, происхождение которого люди описывают по-разному, но не могут изучить из-за его нестабильности. Предполагают, что это грибок или выделения животных, но ДНК в нем найти не смогли. © lake_gypsy / Reddit

«Крышка от витаминов сломалась, а внутри были какие-то шарики»

Это силикагель, чтобы таблетки оставались сухими. © NumberValuable / Reddit

«Что за керамическая плитка с птичками?»

Это подставка для фруктов. Я видел подобную на антикварной ярмарке, и продавец рекламировал ее именно так. © delicioussparkalade / Reddit

«Эти цитрусовые плоды растут на моем заднем дворе. Со временем они становятся оранжевыми, но не увеличиваются»

«Какой-то предмет был найден в амбаре, построенном в начале XX века»

«Зачем нужна эта штука?»

Чтобы жарить идеальный омлет. © OldWolf2642 / Reddit

«Парень ходил по полю с какой-то штукой»

Это магнитометрия — обнаружение ферромагнитных объектов на малых и средних площадях. © Elitep109 / Reddit

«Что за корабль с такими высокими трубами?»

Это не трубы, а сваи. Судно используется для морских работ, а сваи стабилизируют его, опускаясь на дно. © WalnutWoody / Reddit

«Маленький контейнер с ложечкой»

Флакон для нюхательной смеси. © Ukenstein / Reddit

«Нашел эту штуку на гугл-картах и не могу ничего понять»

Есть теория, что это место крушения НЛО, но на самом деле это кусок льда, скатившийся с лавиной.

«Что это за капсулу Супермена я видел на прогулке?»

«Заметил несколько таких гор вокруг. Для чего они нужны?»

Пример «враждебной архитектуры». Нужны для того, чтобы там не парковались и не шатались кто ни попадя. © _Simplicissimus / Reddit

«14 лет назад они были найдены в яме на пляже. В углублениях какие-то цифры»

Это экспонаты с выставки искусств.

«Какие-то столовые приборы размером с маленькую ложку. В комплекте было 4 штуки»

Они нужны, чтобы поливать маслом кукурузу в початке или другие горячие продукты. © crikeymoseshere / Reddit

«Что это за странное сооружение на Багамах?»

Башня-обсерватория, принадлежавшая ныне заброшенному аквапарку Coral World. © porcupineporridge / Reddit

«Что не так с этой дверью?»

Таким образом она может складываться, чтобы в открытом виде не занимать много места. © Jeffsticles / Reddit