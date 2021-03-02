16 непонятных предметов, которые словно из летающей тарелки на Землю нападали
Сколько бы наша редакция ни собирала всякую необычную всячину, регулярно попадается нечто такое, что просто вводит в ступор. Предприимчивые пользователи сети немедленно собирают целые интернет-консилиумы по вопросам о природе таких штук, и почти всегда на них выясняют истину.
AdMe.ru снова откопал фотографии таких вещей и явлений, которые словно не с нашей планеты. К счастью, нашлись те, кто все объяснил.
«Эта студенистая масса появилась на заднем дворе. При прикосновении она растворяется»
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Возможно, это звездное желе — вещество, происхождение которого люди описывают по-разному, но не могут изучить из-за его нестабильности. Предполагают, что это грибок или выделения животных, но ДНК в нем найти не смогли. © lake_gypsy / Reddit
«Крышка от витаминов сломалась, а внутри были какие-то шарики»
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Это силикагель, чтобы таблетки оставались сухими. © NumberValuable / Reddit
«Что за керамическая плитка с птичками?»
- Это подставка для фруктов. Я видел подобную на антикварной ярмарке, и продавец рекламировал ее именно так. © delicioussparkalade / Reddit
«Эти цитрусовые плоды растут на моем заднем дворе. Со временем они становятся оранжевыми, но не увеличиваются»
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Их называют каламанси, или филиппинские лаймы. © Stevinater123 / Reddit
«Какой-то предмет был найден в амбаре, построенном в начале XX века»
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Осторожно, жидкость токсична. Это метательный огнетушитель, внутри него четыреххлористый углерод. © jackrats / Reddit
«Зачем нужна эта штука?»
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Чтобы жарить идеальный омлет. © OldWolf2642 / Reddit
«Парень ходил по полю с какой-то штукой»
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Это магнитометрия — обнаружение ферромагнитных объектов на малых и средних площадях. © Elitep109 / Reddit
«Что за корабль с такими высокими трубами?»
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Это не трубы, а сваи. Судно используется для морских работ, а сваи стабилизируют его, опускаясь на дно. © WalnutWoody / Reddit
«Маленький контейнер с ложечкой»
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Флакон для нюхательной смеси. © Ukenstein / Reddit
«Нашел эту штуку на гугл-картах и не могу ничего понять»
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Есть теория, что это место крушения НЛО, но на самом деле это кусок льда, скатившийся с лавиной.
«Что это за капсулу Супермена я видел на прогулке?»
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Реквизит из сериала «Колония». © chrisxls / Reddit
«Заметил несколько таких гор вокруг. Для чего они нужны?»
- Пример «враждебной архитектуры». Нужны для того, чтобы там не парковались и не шатались кто ни попадя. © _Simplicissimus / Reddit
«14 лет назад они были найдены в яме на пляже. В углублениях какие-то цифры»
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Это экспонаты с выставки искусств.
«Какие-то столовые приборы размером с маленькую ложку. В комплекте было 4 штуки»
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Они нужны, чтобы поливать маслом кукурузу в початке или другие горячие продукты. © crikeymoseshere / Reddit
«Что это за странное сооружение на Багамах?»
- Башня-обсерватория, принадлежавшая ныне заброшенному аквапарку Coral World. © porcupineporridge / Reddit
«Что не так с этой дверью?»
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Таким образом она может складываться, чтобы в открытом виде не занимать много места. © Jeffsticles / Reddit
Поделитесь своими находками, если вам тоже попадалось что-то необычное.