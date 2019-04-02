16 неожиданных твитов от людей с альтернативным мышлением

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99 % людей не видят ничего смешного в 99 % жизненных явлений, но совсем другое дело — пользователи твиттера. Мытье посуды, покупки в магазинах, занятия спортом и, само собой, котики — ну чем не повод повеселиться? Это они и делают, а заодно смешат и нас, да так, что палец сам жмет на сердечко. Спасибо, ребята, вы изо дня в день поднимаете нам настроение.