16 неожиданных твитов от людей с альтернативным мышлением
99 % людей не видят ничего смешного в 99 % жизненных явлений, но совсем другое дело — пользователи твиттера. Мытье посуды, покупки в магазинах, занятия спортом и, само собой, котики — ну чем не повод повеселиться? Это они и делают, а заодно смешат и нас, да так, что палец сам жмет на сердечко. Спасибо, ребята, вы изо дня в день поднимаете нам настроение.
AdMe.ru вновь и вновь открывает твиттер, чтобы прочитать миллионы постов и найти среди них твиты от людей с обостренным чувством юмора. Вот лучшие.
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Над каким последним твитом вы смеялись в голос? Делитесь с нами, и мы запилим новую крутую статью!
Фото на превью Bobchensk / Twitter