16 неожиданных СМС-диалогов, которые ведут собеседники с разных планет

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Все люди разные. Иногда настолько разные, что не могут понять друг друга, даже если говорят на одном языке. И иногда это очень смешно. А если беседа ведется в письменном виде, то лучшие ее отрывки часто попадают в сеть и собирают тысячи лайков. А девушке, которую сравнили с фрезерным станком, мы даже немного завидуем.