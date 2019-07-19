16 неожиданных СМС-диалогов, которые ведут собеседники с разных планет

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Все люди разные. Иногда настолько разные, что не могут понять друг друга, даже если говорят на одном языке. И иногда это очень смешно. А если беседа ведется в письменном виде, то лучшие ее отрывки часто попадают в сеть и собирают тысячи лайков. А девушке, которую сравнили с фрезерным станком, мы даже немного завидуем.

Мы в AdMe.ru неутомимо собираем коллекцию крутых штук из сети, чтобы затем объединить все самое-самое крутое в очередную статью. Зацените, что получилось.

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Какая СМС-переписка рассмешила вас больше всего?

Фото на превью nxyxm / Twitter

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