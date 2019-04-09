16 неожиданных решений от тех, у кого смекалочка работает на полную мощность

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Смекалочка — это то, что не только сэкономит деньги и время, но и сделает жизнь веселее, а еще прославит вас в интернете. Действительно, зачем отдавать кучу денег за новое лобовое стекло, когда можно превратить его в арт-объект, а если тебе постоянно нужна линейка, почему бы не сделать тату с сантиметрами и миллиметрами?

AdMe.ru не устает удивляться сообразительности некоторых людей. Вы только посмотрите на них. Во дают!

1. «Лобовое стекло треснуло, и я отремонтировал его единственным доступным мне способом»

2. «Сделал свою первую татуировку. Теперь линейка всегда со мной»

3. «Мой папа кладет свое буррито в термос, чтобы оно оставалось тепленьким»

4. Прикрепил напоминалку к солнцезащитному козырьку в машине

5. Из пробковой подставки можно сделать органайзер для сережек, чтобы сразу находить нужную пару

6. «Сложила все штаны для дочки вертикально: компактно и не нужно ничего искать»

7. Если бананы начали портиться, поместите их в зип-пакет, разомните и заморозьте. Пюре можно использовать для выпечки и коктейлей

8. Если сделать надрезы в виде звезды в оладушках, сироп пропитает их равномерно

9. Навык писать шпаргалки — полезная штука

10. Когда на кондиционер еще не накопил

11. Как сэкономить место в тележке, если она переполнена

12. Стаканчик не даст пыли разлететься во все стороны, если надеть его на сверло

13. Вместо чехла на чемодан можно использовать старую футболку

14. По мере старения губок обрезайте их углы, чтобы знать, для чего они: 4 угла — для посуды, 3 — для кухонных поверхностей, 2 — для ванной и туалета

15. Отличный лайфхак для тех, кто не хочет в самолете держать смартфон в руках

16. Трюк для ленивых мам: подложите под ноги влажные салфетки и катайтесь на «коньках» вместе с детьми — заодно и пол будет чище

Бонус: как подготовиться к Пасхе за 1 минуту

А у вас есть секретные приемы борьбы с трудностями и неудобствами?