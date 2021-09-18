16 нелепых ситуаций, которые проще всего описать короткой фразой: «И смех и грех»
Люди часто попадают в нелепые ситуации, когда вроде смеяться и нехорошо, но очень хочется. Если повезло, то мы просто зрители, если нет — нам достается еще и главная роль. Так из героя, который выручает одинокую мамочку, можно превратиться в негодяя. Или же стать королевой маршрутки, но ровно до того момента, как увидишь себя в зеркале. Со стороны тоже задорно наблюдать за умником, который хотел пнуть кота и вмазался в стену.
Мы в AdMe.ru подобрали случаи из разряда тех, в которых удержаться от ухмылки невозможно.
- Жена лежала на сохранении. В палате с ней была девочка, лет 18 от роду. Незадачливый папаша сразу ее покинул, став пилотом дальнего плавания, и отправился в межгалактическую экспедицию на Плутон. Родители вообще из дома выгнали. И вот она одна в чужом городе. Моя родила и заявляет, мол, жалко так эту Наташу, ее забрать даже некому, поезжай ты и забери ее. Время «Ч», я у роддома, цветы, все дела. И тут на меня недобро смотрит весь медперсонал: шепчутся, кого в следующий раз буду забирать, такой-разэтакий.
Закончилось все хорошо, за девочкой родители потом приехали, она сделала карьеру и вышла замуж. Даже на свадьбу пригласила. © Redkiiskot / Pikabu
- Была у мамы на работе одна коллега, весьма эффектная женщина. И вот утро, едет она в автобусе на завод. А на нее сидящий напротив мужчина поглядывает. Она вся распушилась, плечики расправила. Приходит на работу — бац, видит себя в зеркале: забыла с утра нарисовать одну бровь!
- Двоюродный брат попал в больницу. Идем с соседкой Маринкой ему звонить. А нам лет по 8–9, и обеим он нравился. В общем, звоню в больницу, связь просто ужасная. Брат какой-то напряженный, я растерялась, отдаю трубку Маринке.
Они мило болтают минут 5. Это что такое, думаю, со мной он запинался, а с ней «сю-сю, ля-ля»? А на следующий день в школе подходит ко мне одноклассница Катя и спрашивает, не я ли ей вчера звонила. Как мне было неловко, ужас! Это надо же! Они с кузеном в одной больнице лежали. Окей, допустим, я при звонке назвала свое имя и тетка из регистратуры могла спросить, кто меня знает. Но вот осталось тайной, о чем же одноклассница с Маринкой болтали те 5 минут...
- Парочка влезла перед нам в очередь за хот-догами. Они громко жаловались на все подряд, еще и кассиру нахамили. И вот они выходят, подлетает чайка и выхватывает хот-дог прямо у парня из рук. Его жена вскрикивает и от удивления роняет свой. Вроде и ничего такого, но наблюдать за этим было так весело, что я помню этот случай спустя 5 лет. © cervidaes / Reddit
- Я пенсионерка. Затеяла ремонт. Один добрый человек бесплатно отдал мне ведро бетоноконтакта. И вот в 9 утра я спустилась в метро с заветным ведром, сверху еще накидала продуктов из «Призмы». На эскалаторе оглянулась — сзади никого. Но вдруг бежит мужик (эскалатор короткий) и орет, мол, отойди. Отхожу вправо, но и мужик двигается вправо и со всей дури лупит ногой по моей тележке... А там бетоноконтакт. Он как вдарил, так сам и отлетел. Хромал и все на меня смотрел: не мог понять, куда тетка утром кирпичи везет. © Лазарева Наталья / Facebook
- Стояла на переходе, ждала, когда включится зеленый. Включился. Перед тротуаром остановился автобус, перекрывая обзор машинам сзади. Тут на зеленый для пешеходов на полном ходу вылетел «мерс»... прямо в руки к сотрудникам ДПС, которые в это время стояли чуть дальше от перехода. © Лариса Прокопенко / Facebook
- С мужем гуляли по лесу и начали кидаться шишками — да, мы те еще дети. Муж попал мне в лоб и начал убегать, постоянно оглядываясь, и... не заметил дерево. Врезался щекой по касательной, царапина такая глобальная. Как я ржала! Ну смешно, хоть и жалко, и все тут! Он тоже ржал. С отношениями все норм, живем и не жалуемся уже 12 лет. © Ежик в океане / AdMe
- Я работаю кассиром в кинотеатре. Одна женщина спросила, как пользоваться онлайн-приложением. Я вежливо сказала, что затрудняюсь с ответом. Тут она стала орать, что я тупая, как вдруг видит, что около ее машины остановилась полиция. Ей стали выписывать штраф за парковку на месте для инвалидов. Тетка побежала с воплями: «Стойте, это моя машина!» Широкая улыбка не сходила с моего лица до конца дня. © raych_arles / Reddit
- Я ехала по Йеллоустонскому парку и попала в пробку. Смотрю, на дорогу вышло стадо бизонов. Смеясь, из красного грузовика вылезает мужик, лепит снежок и запускает его огромному бизону прямо в лоб. Продолжая смеяться, мужчина запрыгивает в машину и захлопывает дверь.
Тогда бизон оборачивается и смотрит на закрытую дверь около минуты. Потом он неторопливо подходит к авто со стороны водителя и тюкает своими большими рогами по двери. Все слышали, как мужик выкрикивает ненормативную лексику через закрытое окно теперь уже помятого грузовика. © Jeanie-Walton / Quora
- Купили с мужем квартиру, ремонт делали сами — проверяли наш брак на прочность, ха-ха. С утра муж разбухтелся на меня, хотя я не была виновата. Вышел он выкинуть строительный мусор, но поднимает мешок и оказывается весь в пыли. Ну, думаю, сейчас у него окончательно испортится настроение. Муж подходит ко мне, и на него бонусом скидывает свое содержимое голубь. Тут я не выдержала и захохотала, следом рассмеялся муж, сказал, что я ведьма. © Ирина Ткачева / Facebook
- Заехали с сестрой и 7-летней дочкой в кафе. А там был автомат с игрушками. Но только она подошла к нему, как ее специально подрезали два студентика. Дочь сказала, что хочет игрушечного шмеля, а они пытались достать его для себя. Все это время моя девочка стояла со слезами на глазах, но сестра сказала, что эти отвратительные карикатуры на мужчин ничего не получат. Они потратили $ 10 и сели на свои места, ухмыляясь. Тогда моя дочь с первой попытки достала шмеля. За нами уже наблюдало все кафе — и все хохотали. © Jill Hodges / Quora
- Знакомые живут на первом этаже. Уже год, наверное, пятый у них на окне стоит огромный игрушечный кот неизвестной породы. Кажется, производители хотели изобразить манула, но вышло что-то среднее между рысью и совой. В пятницу к друзьям пришел участковый и показал жалобу от соседки на то, что этот кот агрессивный, а моих знакомых надо оштрафовать за содержание в квартире дикого зверя. © haalward / Pikabu
- Жена вышла на пробежку. Мимо ехал водитель, прямо из окна машины он стал кричать ей непристойности. Мужик так увлекся, что нарушил ПДД. Все это видел полицейский, который, смеясь, стал оформлять протокол на незадачливого нарушителя. © danpisha / Reddit
- Моя подруга была на последнем месяце беременности. Лето, в магазине духота, она с покупками идет к кассе. И тут какой-то мужик грубо отталкивает ее и первым сует свою корзину на ленту. А у него там дорогущие продукты. И вот после того, как он переложил все покупки в пакет и рванул на выход, дно у пакета порвалось и все разлетелось вдребезги. © Дарья Шевелева / Facebook
- Мой дядя пытался пнуть кота, промахнулся и со всего маху пнул кирпичную стену. © shiguywhy / Reddit
- Было это в студенчестве. Подруга ночью возвращалась домой. Во дворе ее подрезал хулиган, прохрипел: «Ты из какого района?» Она пискнула: «Тут живу» — и прошмыгнула в подъезд. На следующий день он опять подкатил, Наташа-то ему приглянулась. Рассмотрела она парнишу: гнилые зубы, пузыри на коленках — охохонюшки. Стала она гадать, как его отвадить, да чтобы не обидеть при этом. И тут идет она с книгами, а навстречу «прынц» со своей братвой. Бедняга спросил: «Че читаешь?» Наташа многозначительно улыбнулась и толкнула речь о художественных приемах в книге Марии Семеновой «Волкодав». Минут на 10. Вот так и осталась Натаха без парня.
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