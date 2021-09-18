16 нелепых ситуаций, которые проще всего описать короткой фразой: «И смех и грех»

Люди часто попадают в нелепые ситуации, когда вроде смеяться и нехорошо, но очень хочется. Если повезло, то мы просто зрители, если нет — нам достается еще и главная роль. Так из героя, который выручает одинокую мамочку, можно превратиться в негодяя. Или же стать королевой маршрутки, но ровно до того момента, как увидишь себя в зеркале. Со стороны тоже задорно наблюдать за умником, который хотел пнуть кота и вмазался в стену.