16 напоминаний о том, что книгу не стоит судить по обложке, а человека — по внешнему виду
Обложка может частично рассказать нам о сюжете книги. Однако в истории могут быть такие внезапные повороты событий, что наши ожидания разлетятся в пух и прах. То же самое порой происходит и с людьми: сложно угадать с первого взгляда, что они собой представляют.
Мы в AdMe.ru неоднократно убеждались в том, что первое впечатление бывает обманчиво. В доказательство приведем жизненные истории интернет-пользователей.
- Во время обеденного перерыва пошли с коллегой в магазин. В подземном переходе нас останавливают двое полицейских и просят показать документы. Мы удивились: что такое, зачем? Паспортов не было, были только рабочие пропуска. Показали. Они смотрят и в шоке спрашивают: «Вы библиотекари?!» А мы стоим, 20-летние, в летних платьях, на шпильках, с макияжем. Они, видимо, думали, что библиотекари — это старые тетеньки в очках и вязаных кофтах. © Елизавета Катина / Facebook
- Трудился знакомый на дунитовом карьере. Подъезжает как-то к карьеру дед на «запорожце» и говорит рабочим: «Я, ребята, минералами увлекаюсь, дайте мне поковыряться. Может, для коллекции своей найду что-нибудь интересное». Ну иди, говорят, ковыряйся, пока мы обедаем. Пришли с обеда, а дед в это время из карьера поднимается. Стали интересоваться, что он нашел. Дед скинул рюкзак, показывает. Камни красивые, но мужики-то не специалисты по минералогии, о ценности судить не могут. Дед камни снова в рюкзак убрал, постоял еще с мужиками. А когда уже к своему «запору» пошел, остановился и говорит: «А еще вот что нашел». И достает из кармана широких штанин бесформенную гульку размером чуть больше спичечного коробка. Подбросил на ладошке, ухмыльнулся и уехал. Один из мужиков и говорит: «Блин, ребята, ведь это платина! Самородная!» © lelekbolek59 / Pikabu
- Ехала как-то в метро в начале нулевых. Напротив меня сидела очень старенькая бабулечка в скромненькой одежде. Вдруг зазвонил телефон (а тогда мало кто мог в метро иметь доступ к сети). Бабулечка порылась в своей старой сумочке, достала мобильник и начала разговор. Взрыв мозга! © Galina Makhlin / Facebook
- Каждый день прохожу мимо вокзала, где обитают бездомные. Как-то мне навстречу кинулся дед. В обносках, вид потрепанный. Ну, думаю, клянчить что-то будет. Но он вдруг натурально разрыдался: «Девушка, очень вас прошу! Покажите моего Ваську дохтуру, загибается он». Выяснилось, что одинокий дедуля оказался на улице вместе со своим рыжим котом. И однажды кот от такой собачьей жизни захворал. В ветеринарках дедушку принимать не захотели. Дрогнуло у меня сердце. У подруги мама в ветклинике работала, отнесла туда Василия, кота подлатали. Купила лекарства и пакет хорошего корма, дедушке взяла продуктов. История имеет счастливый финал: деда и его питомца взяли под опеку волонтеры. Дедушка еще и очень крутым оказался, просто жизнь сложилась печально.
- Много лет назад не мог определиться, брать ли на работу одну девушку. Она была вся в татуировках и выглядела слегка безумно. Но в итоге она поразила меня своим трудолюбием и энергией. Сейчас она одна из лучших сотрудников. © dytgf / Reddit
- Ехали с дочкой в плацкартном. Вместе с нами ехали двое мужчин угрожающей наружности, из тех, кого страшно ночью в переулке встретить. Среди ночи мою дочь вдруг начинает неистово тошнить. Пока я схватила какой-то пакет и сидела с ней, эти мужики молча встали, куда-то ушли. Вернулись через 5 минут, один — с тряпкой и ведром, второй — с бутылкой воды и пакетом «Регидрона».
Пока первый мне разводил «Регидрон» и помогал поить малую, второй помыл пол и поменял наволочку. Все это практически молча. Они сидели со мной, пока малая не заснула. Утром я пыталась им всунуть денег за помощь, один что-то буркнул, второй сказал, что это оскорбление. Еще и шоколадку утром малой дали. © Алевтина Сущенко / Facebook
- Сегодня случайно узнал, что одна моя лаборантка в возрасте за 50 собралась уходить в модели. Причем спалила другая лаборантка. Услышал их разговор.
— А что твоя анкета делает на сайте модельного агентства?
— Ой, ну я решила попробовать.
И я такой говорю первой:
— А что вы-то делали на сайте модельного агентства?
Смотрю, в последнее время что-то слишком много преображений: пилинг, прически, эксперименты с макияжем. Здорово, когда женщина на пенсии продолжает жить для себя. Но, похоже, я останусь без лаборанток. © vinshov / Twitter
- В нашей семье не принято обниматься и целоваться. 6 лет назад уехала за границу учиться (5 лет обучения). Не общались, не переписывались, да и не звонили друг другу. Лето, июль, решила съездить с подругами повидаться. Написала брату, что в субботу приеду. Думала, что никого дома не будет, все ведь на работе. Приезжаю и вижу такую картину: мама, отчим, брат с невесткой, сестры стоят — меня ждут. Я была в шоке. Все подошли, обняли меня и поцеловали. Такого я не ожидала. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- У нас был помощник учителя. Ростом около 170 см, говорил очень тихо, носил мешковатые кардиганы или толстовки. Вроде бы спокойный, но не то чтобы тюфяк. Однажды выдалась дождливая погода. Он зашел в аудиторию и снял толстовку... У этого чувака были бицепсы, как у крутого качка. © PhreedomPhighter / Reddit
- Гуляю по парку, никого не трогаю. Навстречу идет парень, лет на 5 младше меня (мне тогда было 23). На вид малолетний выпендрежник: драные джинсы, панамка, футболка с хулиганским принтом, наглая ухмылочка. Поравнявшись со мной, он вдруг резко остановился. Ожидала чего угодно, но аж опешила, когда он схватился за сердце и на полном серьезе выдал: «Мадам, вы, должно быть, ангел во плоти. Как иначе объяснить то, что вы озарили своим ликом мой бренный мир?» Сейчас мне 26, и я замужем за этим выпендрежником, который оказался студентом литинститута. До сих пор не поняла, как так получилось.
- Искал специалиста по информационной безопасности к себе в отдел. Пригласил одного кандидата — чисто по приколу. Графа «опыт работы» в его резюме была чиста, умения и навыки расписаны на 3 страницах, а возраст стремился к 40. На собеседование пришел вежливый и позитивный мужчина. На все технические вопросы отвечал грамотно. На вопросе про опыт работы мужчина опустил взгляд и тихо произнес: «Бабушка не разрешала работать».
Оказывается, его воспитывала бабушка очень строгих нравов. Заботливая женщина не хотела, чтобы единственный внук прозябал на никчемной офисной работе, и сама искала ему должность большого начальника. Увы, никто не хотел брать такого великовозрастного детину. И тут бабушки не стало, внук начал искать работу. К своим годам имеет диплом о высшем образовании и кучу дипломов разных курсов, которые оплачивала заботливая бабуля. Только практических навыков — ноль. И вот слоняется по собеседованиям наш герой. Сегодня ровно 3 месяца, как я принял на работу этого мужчину. И знаете, я ни разу не об этом не пожалел. © ZfRom / Pikabu
- Году эдак в 2006-м занесло нас с мужем в Берлин. Я беременная была, сладкого захотелось ужасно. Заходим в кафе и, судорожно наскребая в памяти немецкие слова, пытаемся объяснить, что нам нужен торт «Черный лес». Продавщица очень внимательно выслушивает нас, задает по-немецки уточняющие вопросы. Вдруг распахивается дверь, входит огромный мужчина с картонной коробкой и говорит на чистейшем русском: «Галя, прими товар!» Вот это был полный разрыв шаблона. © Людмила Климанова / Facebook
- Я недолюбливала и немного побаивалась своего свекра. Он казался мне суровым и недалеким человеком. Постоянно косячил по мелочи, мало говорил, только поглядывал из-под густых бровей. Когда я родила сына, не хотела, чтобы он проводил с дедом время, но внезапно свекор стал словно ангелом-хранителем.
В 2 года сын выпал из окна второго этажа на даче и приземлился на матрасы, которые вытащил просушиться свекор. В 4 года сын на моих глазах опрокинул кастрюлю с, как мне казалось, варящимся вареньем; но оказалось, что свекор забыл включить плиту. В 7 лет сын засунул гвоздь в розетку, но за минуту до этого свекор случайно вырубил свет. В 13 лет свекор забыл разбудить его на экскурсию, сын опоздал, а их школьный автобус попал в аварию. В 19 лет на сына возле подъезда ночью напали, но свекор в это время решил тайком вылить протухшие щи с балкона. Облил и, так сказать, деморализовал преступника. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Работал в компании без строгого дресс-кода. Носил джинсы и какие-нибудь простецкие футболки с группами типа Pink Floyd, хотя зарабатывал я хорошо. Моя жена тогда мечтала о кадиллаке, поэтому я отправился в дилерский центр. Спросил сотрудника, можно ли протестировать понравившуюся модель, но тот сказал, что я ее себе не могу позволить. Тогда я подошел к пареньку в самом дешевом костюме и спросил, могу ли пройти тест-драйв. Он сказал, мол, конечно, могу. Вы бы видели, как его коллеги пялились на него. Опробовав машину, я вернулся обратно и объявил, что беру ее. Но с тем условием, что мне установят лучшую стереосистему. У менеджера аж глаза из орбит вылезли, когда я бросил на стол конверт с полной суммой. © SpacemanSpiff6962 / Reddit
- Я мастер по ландшафтным работам. Еду в метро домой после очень дождливого дня, выгляжу плачевно. Замечаю, что на меня пялится какой-то подозрительный мужик, весь в татухах. Вдруг он резко пошел на меня, я аж напрягся. А мужик подходит вплотную и сует мне купюру. Поднимаю глаза, а он говорит: «Возьми, друг, я знаю, каково это — жить на улице». Я отвечаю, мол, все в порядке, я просто домой с работы еду. А он: «Да брось, чувак, все хорошо, возьми». В тот день я многое переосмыслил. © somnubilist / Reddit
- Пошли с женой в одно маленькое кафе. Заказ приносит спустя очень небольшое время совсем старичок, явно за 80. Очень быстрый и услужливый. Слышит наш русский язык и спрашивает, откуда мы. Отвечаю, что из России. Не желая углубляться в долгие разговоры, меняю тему.
— Тяжело, — говорю я, — официантом работать на такой жаре.
Вдруг лицо старичка озаряется улыбкой:
— Я не совсем официант... Я отец владельца кафе.
Подсаживается к нам и рассказывает:
— Я свою сеть кафе продал 5 лет назад. Пытался детям помочь деньгами, да где там — не берут! А зачем мне под старость одному эти миллионы? А помочь-то очень хочется. Вот я и попросился на работу. Я справляюсь, как вы думаете? © General20 / Pikabu
А у вас бывало такое, что первое впечатление о человеке оказывалось ошибочным?
Фото на превью somnubilist / Reddit
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