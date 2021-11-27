16 находок, которые оживили воспоминания о прошлом, как будто все это было вчера

Каждый день, когда идем привычным маршрутом или находимся дома, мы никак не ожидаем, что натолкнемся на сюрпризы и находки. Пугающие эти артефакты или милые, они точно отвлекут от повседневности и расширят представление о, казалось бы, знакомых вещах.

Мы в AdMe.ru подготовили подборку историй из жизни людей, которые испытали и грусть, и ностальгию, и радость от своих находок. А в качестве бонуса вы сможете проверить себя на внимательность и попробовать найти зверька на фотографии.

«Отрывая гипсокартон c потолка, я нашел табель успеваемости за 1957 год, который, наверное, спрятал ребенок. Кто-то провалил 8-й класс»

«Он никогда не был большим поклонником школы, решил пойти в армию, когда учился в старших классах. Служа государству, Джим работал авиамехаником, это умение пришло к нему само собой. Джеймс Уиллис Фрис мирно умер дома ранним утром 10 октября 2020 года».

«У мамы украли сумочку в 80-х. Сегодня кто-то написал, что ее нашли глубоко в лесу. Конечно, от сумки уже ничего не осталось, но зато теперь есть парочка сувениров»

«Человек нашел маму через ее профиль в Facebook Messenger».

«Вычищал старую квартиру и обнаружил набор отверток Coca-Cola 1982 года»

«Раздобыла у мамы кассету из проката, которую она взяла в 1994 году»

«Мы живем в этом доме с 2017 года. Сегодня обнаружили потайную полку в кладовке. Вот что на ней хранилось»

«Нашел старый папин телефон»

«‎Обнаружил старую книгу и деньги»

«‎Нашел это за шкафом в моей старой комнате в доме, где я вырос. Совсем забыл, что приклеил этот плакат Рима на стену, когда был подростком»

«Копаясь в старом хламе, отрыл свои фишки»

"Увидела в морозильнике печенье, которое сделала в детстве для мамы на 1-й День матери после того, как она ушла от моего жестокого отца. Мне сейчас 28 лет"‎

«Нашла в чехле для телефона моей бабушки. Это от дедушки. Они были вместе почти 50 лет. Я сейчас так счастлива!»

"Ты неповторима во всем. Я люблю тебя"‎.

«Под ковром нашей террасы оказалась оригинальная викторианская плитка 1889 года»

«Спросил у отца, что это и зачем. Он сказал, что нужно воткнуть в розетку, чтобы послушать AC/DC»

«Хоть я и взрослый мужчина, но не смог оставить их в подвале своего дома, забрал с собой»

«Сегодня снял слой обоев. Такой милый узор»

«В подвале нашего дома строители нашли газету 1880 года»

Я работал строителем-подрядчиком 10 лет и в стену каждого дома прятал газеты за гипсокартон. Любил сам находить такие вещи. Надеюсь, кто-нибудь через 100 лет найдет то, что спрятали мы. © tycr0 / Reddit



Бонус: лисица лежит на листве