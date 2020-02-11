16 находчивых людей, которые найдут применение даже откровенному мусору

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Ученые прогнозируют, что к середине XXI века на нашей планете накопится 3,5 млрд тонн мусора — на 70 % больше, чем есть сейчас. Из-за этого многие неравнодушные люди по всему миру стремятся жить по принципу «zero waste», или «ноль отходов». Удивительно, но некоторые из них умудряются производить за год не больше отходов, чем помещается в кофейную баночку. Любой вещи, которую другой человек выбросил бы, эти люди находят достойное применение.

AdMe.ru не устает восхищаться философией «ноль отходов». Впрочем, иногда наше желание сэкономить и помочь планете может обернуться против нас — доказательство этого мы поместили в бонус.

16. «Делаю тканевые прокладки из старой одежды. Они намного эффективнее, чем думает большинство девушек. К тому же их можно стирать»

15. «Использую старые чеки, исписанные страницы из блокнотов и рекламные листовки из почтового ящика как упаковочный материал»

14. «Переделали старую лампу в цветочный горшок для лианы. Дополнительное преимущество: кот до цветка теперь не дотягивается»

13. Сломанный зонтик превратился в многоразовую авоську для продуктов

12. «Разрезал коробки на кусочки и склеил вместе. Теперь у кота появилась новая когтеточка»

«Когда он расправится с одной стороной, я просто срежу несколько сантиметров разодранного картона или поверну когтеточку другой стороной».

11. «У меня валялся ненужный кусок кожи, решил пустить его в дело. Получилась вот такая монетница»

10. «Папа на работе постоянно находит в карманах одежды сотрудников скрепки. Часть из них я приспособила: сделала вешалки для кукольной одежды. Подарю их кузине»

9. «Делаю маски и картины из разной мелочи, что под руку подвернется. Например, из детских пластмассовых игрушек»

8. «Обнаружила, что каждые пару недель я покупаю новые салфетки для уборки. Что ж, 1 старое полотенце, несколько часов времени — сэкономила деньги и помогла планете!»

7. «Мой футляр для кисточек отдал концы, когда я пролила на него лак для ногтей. Так что я сделала новый — из старой бабушкиной занавески»

6. «Смастерила целую кучу браслетов из испорченных кожаных ремней»

5. Все это сделано из колпачков от лекарственных препаратов

4. «Не выбрасывайте остатки перышек зеленого лука. Посадите их — и они вырастут»

3. «Это просто ботинки, в которых у меня растут цветочки во дворе»

2. «Никогда не выкидываю отходы из кофемашины. Складываю в коробку, потом смешиваю с маслами (обычно оливковым и кокосовым) — и получается натуральный скраб»

1. «Любимая шапка, которую я сшила из севшего свитера, тоже некогда любимого»

Бонус: «Я только что выяснила, что многие люди в интернете продают вязаные многоразовые тампоны»