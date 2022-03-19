16 наглядных примеров из жизни о том, что слухи могут появиться на свет так быстро, что вы даже моргнуть не успеете

Для некоторых людей собирать и обсуждать слухи и сплетни о жизни других — целая наука. Фантазии таких коллег, друзей и даже родственников можно только позавидовать. И хорошо, если речь идет о чем-то безобидном, тогда можно просто не обращать внимания. Но порой бывает, что даже банальный повод, например взятый на работе больничный, может родить беспрецедентные слухи.