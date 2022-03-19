16 наглядных примеров из жизни о том, что слухи могут появиться на свет так быстро, что вы даже моргнуть не успеете
Для некоторых людей собирать и обсуждать слухи и сплетни о жизни других — целая наука. Фантазии таких коллег, друзей и даже родственников можно только позавидовать. И хорошо, если речь идет о чем-то безобидном, тогда можно просто не обращать внимания. Но порой бывает, что даже банальный повод, например взятый на работе больничный, может родить беспрецедентные слухи.
Нам в AdMe.ru кажутся занятными придумки сплетников с богатым воображением. И некоторые из них способны на причудливые домыслы даже там, где, казалось бы, нет повода, — просто диву даешься.
- Жена товарища во время катания на лыжах получила травму. На больничном дома просидела 3 недели. Вернувшись на работу, узнала от одной коллеги, что говорят, будто она купила 2-комнатную квартиру и взяла отпуск, чтобы ремонт доделать в одной из комнат. А другая коллега была уверена, что жена друга беременна и лежит в больнице на сохранении (даже больницу назвала, в которой та якобы лежала). Жена, мягко говоря, такому удивилась. Место действия — завод. © VeronaP / Pikabu
- Открыли с мужем чайное кафе. Просим гостей оставлять отзывы. Многие посторонние люди хвалят нас, за полгода появилось большое количество постоянных клиентов. Только вот озадачивают близкие, которые пишут плохие отзывы, распускают слухи о том, что у нас тараканы и крысы. В глаза говорят, что мы молодцы, а за спиной тонны сплетен. При этом просят скидки и угостить чаем по-родственному или по-дружески. © Подслушано / VK
- Парень, который был в меня влюблен, всем говорил, что мы женаты. Я встречалась с ним только один раз и больше не была в этом заинтересована. Однажды днем я вернулась домой после прогулки за продуктами, и моя соседка поздравила меня. Я подумала: «Чего?» Когда я написала парню, чтобы узнать об этом, он сказал, что я слишком остро реагирую. Еще и обиделся на то, что мне не нравятся такие слухи. © wonkyleggies / Reddit
- Моя коллега на старой работе обожала собирать информацию и преподносить ее руководству. Я любила над ней подшучивать. Например, в ее присутствии могла по телефону сестре рассказать что-то невообразимое, например, как будто я купила мотоцикл или меня змея укусила. Она сразу начинала волноваться и даже записывала что-то. Иногда мы с шефом задерживались на работе, и он мне пересказывал то, что ему плела моя коллега. © Unknown author / Pikabu
- Каждый вечер после работы я носил с собой рюкзак в одно и то же заведение. Я делал так, наверное, 3–4 раза в неделю в течение нескольких месяцев. Однажды вечером ко мне подошла одна из посетительниц и со слезами на глазах предложила мне ночлег. Но дело в том, что у меня было собственное жилье. Довольно хорошее. Видимо, ходил слух по городу, что я бездомный! © Glass_Pace_2200 / Reddit
- Работал мастером на заводе. Ходил по работе на склад, где работала одна разведенная девушка. Только по работе! Из разговоров с ней только «привет», «как дела» и не более.
Через некоторое время пошли слухи, что я с ней начал сожительствовать. Хотя я уже был женат на то время и мы ждали ребенка. Что я, что кладовщица были немного обескуражены. Самое интересное... Слухи разносила мама кладовщицы! © Sistoil / Pikabu
- Не могла понять, кто в офисе про всех распускает слухи, накаляет обстановку. Пятерым подозреваемым рассказала разные секреты, придуманные на ходу, и стала ждать, от кого будет утечка информации. Он себя выдал. © Подслушано / Ideer
- У нас на даче отлично оборудованная баня, мама любит отмечать свой день рождения посиделками в этой бане с подругами и родственницами. Однажды соседка по даче, которая у нас была в первый раз, после этих посиделок начала как-то странно коситься на мою тетю и явно ее избегать. Как оказалось, когда все сидели в предбаннике, завернувшись в махровые простыни, тетя запахнула свою «на мужскую сторону». Соседка еще пару лет распускала слухи, что тетя Катя (мать двоих детей) на самом деле мужик. © Подслушано / VK
- Студенткой работала в одной конторе, где занималась регистрацией договоров в программе. Каждое подразделение тянулось ко мне, чтобы соблюсти бюрократические формальности. Один раз, когда в кабинете уже скопились люди, пришла моя коллега и пошутила, что мне надо поторопиться, а то обед скоро и она меня ждет. Я ей ответила, что не могу быстрее текст вбивать, берегу маникюр. Просто невинные шутки. Но один новенький сотрудник из очереди встал и ушел. Потом меня вызвало руководство с претензией, что я отказала ему в регистрации документов из-за длины ногтей. © karyn / Pikabu
- Я деактивировала свою учетную запись в соцсети, когда мне было 18 лет, и не использовала ее 3 года. Когда я приехала в родной город отца, люди, знавшие мою семью и меня, спрашивали, где мой муж. Они даже думали, что я уже за границей. Излишне говорить, что я только начинала строить свое будущее. © Merissa Tampal / Quora
- Я работал с медбратом, который выглядел как шаблонный «стареющий хиппи». Длинные волосы с лысиной на макушке. Носил, как правило, шарфы и шляпы, которые жена связала для него, даже если они изнашивались. Благодаря своей специальности медбрата он, вероятно, входил в 5–10 % людей с самым хорошим заработком в нашем городе. Несколько раз он возвращался с обеденного перерыва с деньгами или случайным бутербродом в руке, потому что кто-то думал, что он бездомный. © kookaburra1701 / Reddit
- Обычно я хожу с распущенными волосами, а тут решила сделать хвост, и меня уже не узнают со спины. Да еще в новой куртке была. Стояли с мужем на площади в толпе, смотрели праздничный концерт. Муж меня со спины приобнял, плечики мне поглаживает, иногда в макушку целует. А потом мои коллеги мне по секрету шептали, как видели моего мужа в обнимку с какой-то молодой девкой (время и описание совпали). Вот так всякие сплетни и слухи и рождаются. © Подслушано / Ideer
- На прошлой работе я руководил небольшой командой. Там были 2 девушки, которые любили посплетничать. Однажды у нас в коллективе был день рождения, на котором предлагали кексы с неоновой глазурью. Я взял один с ярко-розовой глазурью, и он немного испачкал мне рот. И одна из девушек, которая когда-то была ассистентом стоматолога, написала другой девушке по почте, но случайно отправила сообщение мне о том, что я выгляжу так, будто у меня гингивит. © Sylfaein / Reddit
- Я как-то сильно ушибла палец (сустав), ну и палец начал распухать, а потом и гнуться перестал. Сняла кольцо на всякий случай, забыла даже совсем про это, ходила несколько недель без кольца. А потом оказалось, что я-то, на самом деле, развелась, но никому не рассказываю, потому что стыдно и переживаю очень. © TalithaCumi / Pikabu
- В начальной и старшей школе было поразительное количество слухов о том, что я родился девочкой, потому что у меня длинные волосы. © Eighties_Man / Reddit
- В 1994 году я работал в телефонном кол-центре. Однажды я подвез домой женщину, которая работала в сфере контроля звонков. Жаннетт было за 60, и она была замужем, а мне было 29, и я в то время жил с родителями. Это была совершенно обычная поездка. Четыре года спустя на вечеринке я узнал, что все мои коллеги думали, что у меня был длительный роман с этой женщиной (все предыдущие 4 года). Из-за одной поездки на машине! © Adam Reisman / Quora
А с какими слухами о себе вы сталкивались и как к ним отнеслись?
AdMe/Народное творчество/16 наглядных примеров из жизни о том, что слухи могут появиться на свет так быстро, что вы даже моргнуть не успеете
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