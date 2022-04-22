16 наглядных фото, которые покажут, как раньше выглядели привычные нам предметы

Мы все уже давно привыкли и к смартфонам вместо кнопочных телефонов и домашних дисковых моделей, и к компьютерам, благодаря которым мы можем общаться, смотреть фильмы, слушать музыку и даже работать. Поэтому так любопытно взглянуть, как многие привычные вещи выглядели раньше. Причем экстравагантностью отличаются не только варианты прошлых столетий, но и штуки, которыми люди пользовались 10–20 лет назад.

Мы в AdMe.ru и сами с восхищением рассматривали каждое фото, которыми поделились герои этой статьи.

«Нашла старый термометр для детей. Вот как он работает!»

Чтобы быстро узнать температуру при помощи такого термометра, его нужно приложить ко лбу.

Вот как раньше записывали очки, играя в боулинг

«Наконец я смогу повесить в свою ванную в викторианском стиле этот викторианский держатель для рулонов туалетной бумаги!»

Оказалось, что это старинный набор для хранения швейных принадлежностей

«Нашел эти старые наборы для бритья»

«В комплекте с этим старым ноутбуком шел пульт дистанционного управления»

«Я нашел старую логарифмическую линейку моего отца, которой он пользовался в 60-х годах»

Таким калькулятором в прошлом пользовались в Индии

Автомобильный симулятор из прошлого

Старинный кассовый аппарат

Антикварный торговый автомат. Видимо, приходилось тянуть за рычаги, чтобы сделать выбор

«В холле моего дантиста стоит это старинное стоматологическое кресло»

«Нашел этот старинный умывальник в магазине подержанной техники»

«Нашла эти триммеры для бороды начала 1900-х годов на ярмарке антиквариата. Какое же должно было быть терпение у мужчин, чтобы их использовать»

Старинное устройство для просмотра с 3D-эффектом

«У меня был телефон с камерой. Только вот ее нужно было прикреплять»