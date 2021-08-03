16 мужчин, которые вырастили такой урожай, что даже бывалые садоводы потеряли дар речи
Когда-то садоводство считалось чисто женским занятием, но, к счастью, в наше время такие стереотипы являются давно устаревшими. Теперь мужчины не хуже женщин разбираются в различных семенах и саженцах. И порой у них вырастают такие уникальные экземпляры, что им завидуют даже опытные огородники.
Мы в AdMe.ru считаем, что нашим читателям стоит взглянуть на труды этих талантливых садоводов. Герои нашей подборки, знающие секреты подкормки помидоров и выращивания домашних лимонов, точно заслуживают особого внимания.
«Я — картофельный папочка. Это свежий урожай из моего городского сада в самом центре Лондона»
Мне нравится наблюдать за тем, как процветает твое садоводство в большом городе. © Nomorecoffee101 / Reddit
«Посеял кизил. Оказывается, их всходов ждут годами, а у меня взошли через месяц. Подскажите, что же у меня растет?»
«Плоды киви скоро уже можно будет собирать»
Ух ты! Я и понятия не имела, как они растут. Так круто! Спасибо, что поделился этой фотографией. © JennaveX / Reddit
«Меня никто не предупреждал, что домашние цветы — это болезнь, когда я только начал ими заниматься. И теперь на фото лишь часть моих малышей»
«Выращивал перец хабанеро, а получилось непонятно что. Подскажите, что же у меня выросло? Я что-то растерялся»
Это горец перечный. Перца в нем нет от слова «совсем». © Andrewok / Pikabu
«Я горжусь тем, какой инжир вырос у меня в этом году. Уже не могу дождаться второго урожая!»
«Впервые в жизни сам вырастил помидор»
Возьмите 2 ломтика итальянского хлеба, большую ложку майонеза, тонко нарежьте этот великолепный помидор, посолите и поперчите. Это настоящий вкус лета! © HeLuLeLu / Reddit
«Посмотрите на моего нового массивного монстра. Это эхеверия Этна. Я влюблен в нее! Весит минимум 4 кг»
«Моему лимонному дереву 2 года. Неужели это мой первый лимон?»
Поздравляю, до сбора урожая осталось подождать еще год. © siparthegreat / Reddit
«Благодаря моим комнатным растениям чувствую себя прекрасно!»
«У моего подсолнуха уже формируется цветок. Не могу дождаться, когда он зацветет!»
Очень круто выглядит! Особенно на фото крупным планом. © BrightLittleFirefly / Reddit
«Уже несколько лет в своем дворе я выращиваю хищные растения. Наконец заказал новые экземпляры»
«Мой первый урожай брокколи. Я горд собой, как павлин!»
Брокколи — это тот овощ, который у меня вообще никак не растет! Я тебе завидую. © AdMaleficent9374 / Reddit
«Мое авокадо за год выросло до 70 см»
«Собрал урожай чеснока. Теперь его хватит на год вперед»
Этот запас чеснока мог бы стереть с лица Земли целый город вампиров! © NthAccountNewMeShine / Reddit
«Почему-то никому не нужна морковь, которую я вырастил в этом году»
Дайте мне ту, что с ногами! © mindblownholyshet / Reddit
А вы любите выращивать овощи, фрукты или цветы? Поделитесь с нами фотографиями своего урожая.