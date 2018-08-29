16 мужчин рассказали про ужасные первые свидания, о которых они хотели бы забыть

Друзья устроили мне свидание вслепую, уверяя, что я «наверняка ее полюблю». Она казалась странной с самого начала, и чем дальше, тем страннее: прилипчивая и одержимая, хотя мы только познакомились. В какой-то момент мне понадобилось выйти в туалет (радости пива), она подобралась сзади и ударила меня в руку ножом, заявив, что я «собирался бросить ее и замутить с той симпатичной официанткой». В итоге у меня 3 шва, а у нее дорогостоящее лечение в психбольнице. Второго свидания не было.