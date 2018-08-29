16 мужчин рассказали про ужасные первые свидания, о которых они хотели бы забыть
Ужасные первые свидания бывают не только у женщин, но и мужчин. Только они реже об этом говорят. Героям нашей подборки остается только посочувствовать и пожелать, чтобы такие ситуации не повторились больше никогда. Что заставило мужчин отказаться от второго свидания: черные зубы, муж или странная прогулка в лесу?
AdMe.ru собрал для вас 16 историй о провальных первых свиданиях мужчин из сообществ askreddit, «Палата № 6» и «Пикабу».
- Мы сели за угловой столик. Девушка села очень близко ко мне. Делая заказ, она была ужасно грубой с нашей официанткой, сказав: «Я хочу лимонад. Безо льда. Ты поняла это, дорогая? Я сказала безо льда. Не облажайся». Мне уже это не понравилось. Помимо этого девушка вылила целую бутылку кетчупа на запеканку из сыра и брокколи, а когда мы уже ели, она начала шептать мне на ухо: «Ты супер», «Давай уединимся», — но я чувствовал запах кетчупа и не испытывал ничего, кроме тошноты и того, что я хочу умереть. Больше мы не встречались.
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Друзья устроили мне свидание вслепую, уверяя, что я «наверняка ее полюблю». Она казалась странной с самого начала, и чем дальше, тем страннее: прилипчивая и одержимая, хотя мы только познакомились. В какой-то момент мне понадобилось выйти в туалет (радости пива), она подобралась сзади и ударила меня в руку ножом, заявив, что я «собирался бросить ее и замутить с той симпатичной официанткой». В итоге у меня 3 шва, а у нее дорогостоящее лечение в психбольнице. Второго свидания не было.
- Девушка спросила, есть ли у меня еще кто-то, с кем я встречаюсь. Когда я сказал, что нет, то она мне не поверила. А на 5-й минуте нашего общения она стала рассказывать, что цель ее жизни — путешествовать по миру и встречаться с разными парнями. И что я как юрист с хорошей зарплатой буду оплачивать все ее желания. Никакого второго свидания тебе!
- От второго свидания пришлось отказаться из-за зубов. Они были черные как ночь. Она даже не лечила их. Она рассказала: «Просто у меня нет времени почистить зубы». На фотографиях она не улыбалась.
- Познакомились в больнице (я был пациентом травмы — поранил руку, она была врачом). Пригласил ее в кино, а потом на ужин, отлично поговорили о комиксах и фильмах. Мы даже флиртовали друг с другом. Когда я сказал ей, что хотел бы повторить свидание, она ответила, что ее жених, вероятно, не будет в восторге, если она со мной встретится еще раз.
- Однажды я пошел на свидание с девушкой из своего университета. Она не использовала столовые приборы, потому что она «супердегустатор», а вкус металла мог испортить вкус блюда. Конечно, это не было проблемой, если бы мы ели, например, гамбургеры или пиццу, но я смотрел, как она ест филе лосося и дикий рис как Голлум... Занавес.
- 5 лет назад я не пошел на второе свидание с девушкой, которая назвала меня расистом, потому что я не люблю суши.
- Познакомился с девушкой, сходили на свидание, все было супер: милая, красивая, умная. Пригласила она меня к себе. Пришел к ней, сидим смотрим фильм, и тут она протягивает мне ножницы и говорит, чтобы я отрезал свой клочок волос. Я, конечно же, в шоке, спрашиваю, зачем ей это. А она показывает мне на стену, где висят рамки с именами, в каждой из них — клок волос. И таких рамок штук 30. Сказала, что это как память о ее бывших плюс ворожит на них, если парень ее предаст. Меня аж передернуло, я убежал и даже «пока» не сказал.
- Она была беременна, и, по ее словам, мне не стоило беспокоиться — отец ребенка в тюрьме.
- Пошли прогуляться по лесу. Она все время шла на 1,5–2 метра впереди меня. Возможно, вы подумаете, что она нервничала, ведь странно встречаться в лесу одной с незнакомым парнем, всякое может случиться, но именно она предложила прогулку по лесу. И испугался как бы уже я...
- Она пришла на свидание в грязном белом платье, ее волосы выглядели так, как будто их не расчесывали месяцами. Во время ужина она рассказала мне, что все еще живет с родителями и никогда не хотела устроиться на работу. А когда она узнала, что я разведен, сказала: «Ты недостаточно много работал над отношениями, поэтому не смог спасти свой брак». Я не стал с нею спорить, заплатил за ужин и ушел.
- Свидание проходило за чашечкой кофе в обед. Все шло довольно хорошо, девушка показалась довольно интересной. Далее произошел диалог:
Она: «Если тебя посадят в тюрьму, как ты думаешь, что это может быть за преступление?»
Я: «Возможно, что-то вроде инсайдерской торговли. А что по поводу тебя?»
Не раздумывая ни секунды, она назвала человека и причину его убийства. Затем попросила, если я когда-нибудь увижу его имя в новостях (и он будет убит), сказать полиции, что это она. Допил кофе, поблагодарил и ушел. Я надеялся, что она шутит, но второй раз я с нею не встретился.
- Когда я увидел ее, она была выше меня на полметра, хотя в анкете был указан рост как у меня. Это нисколько меня не испугало и не смутило. Зато она целый вечер успокаивала и говорила, что рост не самое главное, что все комплексы, которые есть, нужно убирать и надо работать над собой. Но есть одно «НО»: комплексов по поводу роста у меня не было, но спасибо тебе, ты это исправила!
- Она спросила о дате моего рождения и начала рассказывать обо всех недостатках моего характера, основываясь исключительно на моем гороскопе. Видимо, Луна в Тельце не дала шанса встретиться нам во второй раз.
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На первом свидании девушка заявила: «Тебе придется избавиться от своего кота».
Я сказал: «Я бы избавился от тебя».
И на этом все закончилось. На самом деле были 2 женщины, которые сказали мне, что придется избавиться от моего кота, почти сразу. Кот — это пожизненное обязательство. Я сильный и независимый.
- Однажды я пошел в кино на первое свидание с девушкой (это плохая идея, но она настояла). Она немного опоздала, и фильм уже начался. Затем эта приятная особа хотела поговорить во время фильма (была премьера, аншлаг). Я не шутил с нею и отвечал односложно, пытаясь закончить неуместный разговор. Девушка встала на середине фильма и сказала, что я явно не интересуюсь ею. Она была права.
А каким было ваше самое неудачное первое свидание? Быть может, вы можете переплюнуть этих бедняг? Поделитесь с нами своей историей!