16 мужчин, которые так очарованы своими вторыми половинками, что готовы кричать об этом на весь интернет

Чем больше внимания супруги или партнеры уделяют друг другу, тем крепче их отношения. А еще можно делиться своими восторгами с другими людьми, например через социальные сети. Такие проявления любви способны зарядить хорошим настроением и окружающих.

Герои сегодняшней подборки, подготовленной AdMe.ru, показали миру своих «самых прекрасных на свете» девушек и жен. А в конце статьи вас ждет бонус: парень опубликовал фото жены, и оказалось, что она Спящая красавица.

«2 года назад я работал в 18-часовую смену и, проснувшись после 4 часов сна, обнаружил, что моя девушка встала раньше меня»

«Она проснулась, чтобы помочь очистить от снега мой грузовик до моего возвращения к еще одной 18-часовой смене на работе. Теперь она моя жена, и это фото на память напомнило мне почему».

«Моя жена — ученый, и она заботится о том, чтобы в вашей питьевой воде не было ничего лишнего»

«Фото моей жены во время работы в нашем ресторане»

«Моя жена. 37 лет, а она все еще мила со мной... Пока»

«7 лет женаты, 10 лет вместе. И я все еще думаю, что моя жена — самый красивый человек, которого я когда-либо встречал»

«Моя жена только что родила нам ребенка!»

«У меня с девушкой есть парные плащи»

«Моя девушка не смогла найти мне в подарок на день рождения статуэтку, которая бы ей понравилась. Поэтому она решила сделать ее сама»

«Поддержка любимого человека — бесценно. Сегодня иду к стоматологу вырывать зуб мудрости. Моя девушка решила меня поддержать»

«Любимый, это для нормализации липидного обмена и снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

А вот это — для того, чтобы у стоматолога тебе было не так больно.

P. S. Люблю тебя».

«Мы та самая пара из статьи „Дай пять“ в „Википедии“. Теперь мы женаты и учим давать пять наших детей»

«Моя девушка писала мне записки каждый день в течение 3 лет»

«Я сфотографировал на пленку свою жену во время ожидания на автомойке»

«Моя покойная жена Кэт, держащая дятла, который потерял сознание»

«Моя жена в день нашей свадьбы в 1977-м»

«После 3 месяцев напряженной работы моя жена закончила еще один карандашный рисунок океана»

«Мои жена и сын в роли Мулан и Мушу»

Бонус: «Начал собирать фотографии, на которых моя жена спит в разных местах»