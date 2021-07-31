16 мужчин, которые годами холили и лелеяли свою роскошную шевелюру, а потом взяли и состригли

Можно сколько угодно спорить о том, стоит ли мужчинам отращивать волосы. Единственное, что можно сказать совершенно точно: иногда у каждого из нас настает момент, когда мы решаемся на перемены. И сменить прическу — один из простых и доступных каждому вариантов. Герои этой статьи отращивали волосы годами, а затем раз — и решили от них избавиться.

И нам в AdMe.ru кажется, что все они не зря в тот день сели в кресло парикмахера.

«Как волосы могут так сильно изменить внешность человека? Это просто безумие»

«До и после. Аж голове легче стало»

«Впервые постригся за последние 513 дней. Волосы у меня густые, и в жару с ними было просто невыносимо»

«Я отращивал их 2 года»

«Мне нравились длинные волосы, но пришло время что-то поменять»

«А вот мои „до“ и „после“»

«Я несколько месяцев раздумывал, прежде чем наконец это сделать. Пока что ни о чем не жалею»

«Не стригся с 2017-го. Но так, конечно, гораздо удобнее»

«Сделал это и вышел из парикмахерской другим человеком»

«Впервые за 2 года я постригся»

«Кажется, получилось неплохо»

«Боялся, что, когда постригусь, мое лицо будет выглядеть толстым»

«Я 8 лет проходил с длинными волосами, а потом постригся. Думал, что пожалею, но мне нравится»

«У меня 10 лет были длинные волосы. Теперь короткие»

«Раньше меня не особенно заботило то, как я выгляжу, но теперь я решил это изменить»

«3 года не стригся, и вот это случилось. Отрезал волосы и отдал на благотворительность»