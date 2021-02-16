16 мужчин, которые на своем опыте поняли, что между словами «декрет» и «отпуск» нельзя ставить знак равенства

Находиться в отпуске по уходу за ребенком, воспитывать малыша, менять ему подгузники, водить на развивашки — некоторые считают это сугубо женскими обязанностями. Мол, мужчине работать надо, у него куча своих дел. Но есть представители сильного пола, которые на себе прочувствовали сумасшедшее время после рождения малыша, бессонные ночи и попытки совместить карьеру и родительские будни.