16 мужчин, которые на своем опыте поняли, что между словами «декрет» и «отпуск» нельзя ставить знак равенства
Находиться в отпуске по уходу за ребенком, воспитывать малыша, менять ему подгузники, водить на развивашки — некоторые считают это сугубо женскими обязанностями. Мол, мужчине работать надо, у него куча своих дел. Но есть представители сильного пола, которые на себе прочувствовали сумасшедшее время после рождения малыша, бессонные ночи и попытки совместить карьеру и родительские будни.
AdMe.ru погрузился в истории мужчин, которые на собственной шкуре ощутили, что такое быть родителем круглосуточно.
- У нас в семье с ребенком все свободное время сидел я. То есть как это выглядело: с утра сбегать на молочную кухню и покормить, потом на работу, вечером после работы искупать, покормить и уложить спать. Встать ночью, если проснется. В выходные отпустить супругу куда-то, оставшись с ребенком. Это невзирая на изначальные договоренности, что по ночам встает и на «молочку» бегает тот, кто у кого выходной. Самая жесть была, когда вторая партия зубов лезла. Я до 5 утра качал дочь и пел песни, а в 7 надо было вставать на работу. © Giltias1 / Pikabu
- Отцом быть очень сложно. Не таким, который мелкого «заделал», а потом выгуливает его пару раз в неделю. А таким, который готовит, убирает, переодевает, кормит, купает, качает, играет, учит, знает размеры вещей и покупает одежду. Как моя мать пятерых сама вытянула, вообще не представляю. © ego_trickster / Twitter
- Я всегда с дочкой в больницу ложусь, занимаюсь ею дома на больничном, ведь так вышло, что у мамы это просто не получается. Да и ребенок больше меня любит, со мной не так ругается и боится. © monsterizbolota / Pikabu
- Я собираю сыновей в школу в 6:45. Делаю им завтрак. Когда они приходят из школы, я их встречаю. Готовлю обед, играю с ними, работаю, когда они спят. Летом школы нет, поэтому они целый день дома. И да, когда все наконец засыпают, я часами не сплю, пишу по работе или консультирую. © Ken Miyamoto / Quora
- Когда уходил в «декрет», был план сидеть с ребенком и как-то параллельно удаленно работать. Но это не тот случай. Это нереально. Выдержка дает сбой. Например, когда ты идешь и наводишь в квартире порядок, а в метре за тобой идет человек, который все это разносит в щепки, и объяснить ему, что так делать не надо, ты не можешь никак. Бывают такие дни, что кажется: лучше бы 2 вагона кирпичей разгрузил. © TUT.BY / YouTube
- Я работаю инженером на заводе, где полно громких машин, и я могу слушать этот звук в течение всего дня. Но когда мой ребенок плачет почти весь день, я часто ловлю себя на том, что в конце концов я все же кричу на моего сына. И мне так плохо от этого! © abdelrahmanhfayek / Reddit
- Мой муж ненавидел, что в мужских туалетах почти никогда не было пеленальных столиков. Как будто мужчинам не нужно менять подгузники. Ему либо приходилось пользоваться туалетом для инвалидов (и, возможно, заставлять ждать кого-то, кто нуждался в нем), либо кричать в женском туалете в надежде, что никто не войдет, пока он не закончит. © InsomniacEnglish / Reddit
- Если вы на публике показываетесь с ребенком без мамы, на вас будут смотреть с недовольством. Общество привыкло думать, что мужчины либо понятия не имеют, что делать с детьми, либо они их украли. Никто не посчитает вас хорошим отцом. © 819phoenix / Reddit
- Я дискриминацию испытывал не понаслышке. Я являюсь основным опекуном и открыто рассказывал об этом в детскому саду, врачам и другим людям, но они все равно рефлекторно звонили моей жене, когда хотели связаться с нами как с родителями, и тогда ей приходилось просить их поговорить со мной об этом. Несколько человек пытались похвалить меня, говоря, мол, как приятно, что я «помогаю жене с детьми». Но это не похвала. Обидно. Я отец, а не «помощник». И это не дети моей жены, это наши общие дети, я забочусь о них, потому что они мои дети, а не потому, что я «помогаю». © Eivind Kjørstad / Quora
- На меня все смотрели как на ненормального, когда я регулярно ходил гулять с ребенком. Решение быть с женой на родах большинство восприняло как сумасшествие. Некоторые говорили, что я не в роддоме должен быть, а в баре с друзьями. Помню, пошел с дитем на прививку. Сын немного поплакал, ну больно немного. Так медсестра сказала что-то типа: «Ну ничего, сейчас мама на ручки возьмет». А я, то бишь папа, так, типа мебели, что ли? © Tom Laurence / AdMe
- Когда сыну первому было 10 месяцев, я легла на плановую операцию. Врач-мужчина спрашивает: «Что это вы такая довольная, разве вам не больно после операции? Разве вам не хочется скорее домой?» А мне хоть и было больно, но домой не хотелось. И была какая-то садистская радость от того, что муж на трое суток один с сыном остался. Хотя я и наготовила на все время своего «отдыха» и мужу, и сыну. Муж ничего не убирал и не стирал, а только сидел с сыном. И это все равно изменило его так, что со вторым ребенком любимый мой всегда старается занять ребятишек и дать мне возможность отдохнуть. То с утра их забирает, чтобы я поспать могла, то сам предлагает мне посидеть полчасика в ванной, пока он носится с малышней. © Дарёная / AdMe
- Мы с женой согласовали графики. По очереди 2 дня с ребенком, а потом 2 дня на работе отдыхаешь. Так, меняясь 2 на 2, год прожили. Потом жене попалась работа с более высокой зарплатой, а я ушел в «декрет». У нас стереотип есть, что мужик работает, а женщина — дома. Самое сложное в декрете, что нет инструкции к ребенку. © MEDIASPACE // МЕДИАСРЕДА / YouTube
- В доме с 3 рыжеволосыми женщинами я получаю очень мало благодарности или даже уважения. А между тем просто подготовить девочек к школе — это такая рутинная работа! Я трачу 3 часа на дорогу, чтобы отвезти их в школу, прихожу домой и выбираю между едой и сном в тот промежуток времени (час-полтора), который у меня есть, прежде чем мне придется потратить еще 3–4 часа на то, чтобы забрать дочек и привезти их домой. © Nicholas Cobb / Quora
- Я взял отпуск по уходу за ребенком на 5 месяцев, когда моей малышке было 14 месяцев. Единственное, к чему было сложнее всего приспособиться: никаких перерывов. Никогда. Проиллюстрирую это немного лучше. В прошлом месяце я ходил в офис 1 день в неделю. Дни в офисе — это каникулы! Были взрослые разговоры. Когда мне нужен был перерыв, я наливал себе чашку кофе и просто листал журнал. Люди не кричали мне в ухо, когда им что-то от меня требовалось. Когда я говорил людям: «Нет, я не могу этого сделать», они соглашались с этим. Когда я говорил, что что-то будет сделано «на следующей неделе», с этим соглашались. Когда я хотел что-то обдумать, я уходил в другую комнату и час смотрел на доску и свои записи. Я ходил в ванную один. И даже закрывал дверь. © Markus Finster / Quora
Как вы считаете, что сложнее: воспитывать детей или трудиться на работе?
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