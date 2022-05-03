16 мужчин, которые в пух и прах разнесли стереотип о том, что вышивка — типично женское занятие

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Считается, что вышивание — типично женское хобби. Но герои нашей статьи разбивают этот стереотип на мелкие кусочки. Кое-кто из них попробовал вышивать впервые, другие же уже давно были на ты с пяльцами, нитками и иголками.

Мы в AdMe.ru как следует прошерстили интернет в поисках классных вышивок и были поражены тем, как много мужчин увлечены этим занятием.

«Моя первая вышивка. Это в подарок жене на нашу льняную свадьбу»

Автор этого творения однажды удалил фотографию своей вышивки из интернета, потому что она набрала всего 3 лайка

Теперь же его работы набирают десятки тысяч лайков.

«Меня поразил рисунок бабушки моей девушки, поэтому пришлось вышивать свою версию»

«Сделал свою первую вышивку»

«Подарок на День матери для моей жены. Я получил больше удовольствия от вышивки, чем от любого другого занятия»

«Тут я применил несколько техник вышивания»

«Каждый год я изготавливаю блокнот для жены. А в этот раз попробовал еще и вышить что-нибудь на обложке»

«Я люблю вышивать сценки из мультфильмов. Вот, например, одна из тех, которыми я особенно горжусь»

«Маленький подарок для моей второй половинки. Она тоже обожает спать»

«Мой сын учится вышивать уже около года. Вот одно из его произведений. Я впечатлена им»

«Моя подруга нарисовала этого котика, а я вышил его на ее толстовке»

«Подарок на день рождения моей девушки. Он занял у меня около 25 часов»

«Мои маленькие племянницы недавно заинтересовались приматами, поэтому я вышил им орангутанга»

«Это был мой первый опыт вышивки. Сшил кошелек для своей подруги»

«Вот подарок для моей второй половинки. Это выдра с красным сердцем»

«Моя первая законченная вышивка. Сделал ее в подарок жене, которая обожает растения. Горжусь собой, но у меня болят пальцы»

«Я забочусь о нас».