16 мужчин, которые нашли золотой ключик к женскому сердцу

Чтобы покорить женское сердце, вовсе не обязательно покупать дорогие украшения и шикарные платья, петь страстные серенады и писать длинные поэмы. Достаточно быть чутким и проявлять внимание к мелочам. И тогда желанным подарком может стать букет полевых цветов, рисунок на листке бумаги или даже карманный фонарик.

Мы в AdMe.ru с восхищением смотрим на внимательных мужчин, которые умеют окружить своих дам любовью и заботой.

«Сделал жене интересный подарок на день рождения. Каждый день ей приходили по почте открытки с поздравлениями от родни и друзей»

«В результате они сложились в один постер с надписью „Спасибо за то, что ты есть в этом мире“».

«Муж подарил, все делал сам»

«День выдался тяжелым. Домой еле доползла, а тут это. Спасибо мужу»

«Муж исполнил мечту и подарил мне телескоп! Теперь по вечерам я наблюдаю за звездами»

«Очень хотел удивить свою девушку чем-то особенным на 8 Марта и решил сделать подарок своими руками»

«Муж сделал для меня эту красивую подставку для кашпо»

«Мой парень подарил мне эту картошку. Она выросла именно такой»

«Бойфренд приготовил сюрприз: собственными руками сделал полку, пока я была на работе. Жду не дождусь теперь завтрашнего дня, чтобы ее заполнить»

«Муж порадовал меня сегодня коробкой шоколада, который сделал сам. Теперь у нас есть формочки для шоколада Сейлор Мун!»

«Смотрела „Титаник“ 87 раз и всегда мечтала, что у меня однажды будет такое»

«Муж нашел и купил мне ожерелье, похожее на то, которое было у главной героини. Теперь у меня есть свое „Сердце океана“!»