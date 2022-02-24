16 мужчин, которые нашли золотой ключик к женскому сердцу
Чтобы покорить женское сердце, вовсе не обязательно покупать дорогие украшения и шикарные платья, петь страстные серенады и писать длинные поэмы. Достаточно быть чутким и проявлять внимание к мелочам. И тогда желанным подарком может стать букет полевых цветов, рисунок на листке бумаги или даже карманный фонарик.
Мы в AdMe.ru с восхищением смотрим на внимательных мужчин, которые умеют окружить своих дам любовью и заботой.
«Сделал жене интересный подарок на день рождения. Каждый день ей приходили по почте открытки с поздравлениями от родни и друзей»
«В результате они сложились в один постер с надписью „Спасибо за то, что ты есть в этом мире“».
«Муж подарил, все делал сам»
«День выдался тяжелым. Домой еле доползла, а тут это. Спасибо мужу»
«Муж исполнил мечту и подарил мне телескоп! Теперь по вечерам я наблюдаю за звездами»
«Очень хотел удивить свою девушку чем-то особенным на 8 Марта и решил сделать подарок своими руками»
«Муж сделал для меня эту красивую подставку для кашпо»
«Мой парень подарил мне эту картошку. Она выросла именно такой»
«Бойфренд приготовил сюрприз: собственными руками сделал полку, пока я была на работе. Жду не дождусь теперь завтрашнего дня, чтобы ее заполнить»
«Муж порадовал меня сегодня коробкой шоколада, который сделал сам. Теперь у нас есть формочки для шоколада Сейлор Мун!»
«Смотрела „Титаник“ 87 раз и всегда мечтала, что у меня однажды будет такое»
«Муж нашел и купил мне ожерелье, похожее на то, которое было у главной героини. Теперь у меня есть свое „Сердце океана“!»
Воспоминание о каких трогательных подарках вы бережно храните в своем сердце?
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