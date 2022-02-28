16 мужчин, которые начали ухаживать за собой и показали красноречивые фото «до и после»

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Мы часто слышали фразу «Мужчина должен быть чуть красивее обезьяны». К счастью, в наши дни многие с этим мнением не соглашаются. Например, рынок мужских салонов красоты и барбершопов только растет.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть, как мужчины, взявшиеся за свой внешний вид, буквально превратились в новых людей.

1. «Писал в сети пару месяцев назад, просил совета по поводу стрижки. Вы понятия не имеете, что вы сделали с моей самооценкой»

2. «2,5 месяца после операции — септоринопластика, имплантация подбородка, липосакция подбородка»

3. «Отращивал волосы и бороду последние 6 лет и наконец решил их подстричь. Я очень доволен тем, что получилось»

4. «Я остановил выпадение волос с помощью масла семян тыквы, масла мяты перечной и специального шампуня»

5. «Мой парикмахер волшебник, и я понятия не имею, как повторить укладку, которую она мне сделала»

6. Борода здорово меняет внешность

7. «От ботаника до мачо. 14 лет — 25 лет»

8. «Завязал со вредными привычками 65 дней назад и готовлюсь к полумарафону»

9. «Сбрить усы было хорошей идеей?»

10. «Наконец пожертвовал свои волосы»

11. «1,5 года назад я начал заниматься спортом, следовать диете, ухаживать за кожей и пить достаточно воды»

12. «Разница за 10 месяцев благодаря другу, который заставил меня стараться изо всех сил»

13. «Было 130 кг, а через 10 месяцев стало 78»

14. «3 года назад было 154 кг, стало 74. Пришлось постараться»

15. «Сбросил 27 кг за 4,5 месяца. Самое главное, что я начинаю чувствовать себя более уверенно при общении с людьми»

16. «Так доволен тем, что получилось! Я поменял прическу на прошлой неделе»