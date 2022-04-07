16 мужчин, которые и сами не ожидали, что способны создать такой уют в доме

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Герои нашей статьи — мужчины, которые решили сами обустроить свои квартиры так, чтобы они были максимально уютными и отражали их индивидуальность. И, надо сказать, получилось это у них просто отлично.

Мы в AdMe.ru на одном дыхании просмотрели все эти стильные мужские гнездышки, которые язык не повернется назвать холостяцкой берлогой.

«Сначала здесь был только надувной матрас. Вот как теперь выглядит эта комната спустя 3 года»

«Впервые живу один»

«Давно мечтал купить гамак — и наконец-то решился. Я счастливый мальчик»

«Моя девушка съехала, так что пришлось начать все с чистого листа. Делаю этот дом снова своим»

«Наконец-то у меня своя квартира без соседа или подруги»

«Однажды мне сказали, что моя квартира выглядит как студенческая, и это побудило меня переделать все пространство»

«Постепенно обживаю свой лофт»

«Моя первая отдельная квартира. Очень горжусь ей»

«Моя жена ненавидела собак, так что я развелся, и теперь у меня есть это место и собака. Никаких сожалений»

«Чудесное место, чтобы отдохнуть здесь в воскресенье утром»

«В основном здесь вещи из вторых рук. Работал над этим местом полтора года»

«Мое первое жилье после развода. Бывшая жена забрала все, кроме телевизора, так что пришлось начать все с нуля»

«Обновил свою гостиную. Что думаете?»

«Купил свою первую квартиру и только что закончил ремонт. Думаю, что кухня — мое любимое место»

«Мы с женой разошлись после 10 лет брака. Сегодня я переехал из нашего дома в свой собственный»

«Теперь все, что мне нужно, — это девушка»