16 мужчин, которые доказали: борода может поменять лицо практически до неузнаваемости

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Когда речь идет о смене имиджа, в первую очередь мы вспоминаем парикмахерскую. И если женщины могут от души экспериментировать с длиной и цветом волос, то у мужчин поле деятельности еще больше.

Мы в AdMe.ru в очередной раз поразились тому, как изменились пользователи интернета, решившие сбрить или отрастить бороду. А в бонусе вас ждет доказательство того, что поход к парикмахеру может кардинально преобразить не только человека.

Борода очевидно лучше детского личика

«Решил дать бороде отрасти. А еще стараюсь сбросить вес»

«Бороде 16 месяцев и 9 с половиной лет»

«Долгое время я носил очень короткую бороду, но в 2018 году начал всерьез отращивать»

Признавайся, ты же просто взял и перевернул свое лицо на 180 градусов! © Alv489 / Reddit

«Кажется, я об этом сильно пожалею»

Да, это один и тот же человек

«Радуюсь, что могу создать искусственную линию челюсти»

У того же самого дерева. Только борода подросла

«Каким-то образом на втором фото образ одновременно и моложе, и старше. Необъяснимо, но круто»

Фото с разницей в год

«Спустя год отращивания бороды, которую моя жена просто ненавидит»

«Мой муж целый год отращивал бороду. А потом сбрил и превратился в 13-летнего ребенка»

«Моя невеста не в восторге от того, что я сбрил бороду»

«Подстригся, покрасил волосы и сбрил бороду»

«Сбрил свою „зимнюю шерсть“»

«Похудел, сбрил бороду и понял, что я не могу узнать себя в зеркале»

Бонус: Собака побывала у грумера. Теперь это совершенно другой пес