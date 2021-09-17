16 мужчин, которые доказали: борода может поменять лицо практически до неузнаваемости
Когда речь идет о смене имиджа, в первую очередь мы вспоминаем парикмахерскую. И если женщины могут от души экспериментировать с длиной и цветом волос, то у мужчин поле деятельности еще больше.
Мы в AdMe.ru в очередной раз поразились тому, как изменились пользователи интернета, решившие сбрить или отрастить бороду. А в бонусе вас ждет доказательство того, что поход к парикмахеру может кардинально преобразить не только человека.
Борода очевидно лучше детского личика
«Решил дать бороде отрасти. А еще стараюсь сбросить вес»
«Долгое время я носил очень короткую бороду, но в 2018 году начал всерьез отращивать»
- Признавайся, ты же просто взял и перевернул свое лицо на 180 градусов! © Alv489 / Reddit
«Кажется, я об этом сильно пожалею»
Да, это один и тот же человек
«Радуюсь, что могу создать искусственную линию челюсти»
У того же самого дерева. Только борода подросла
«Каким-то образом на втором фото образ одновременно и моложе, и старше. Необъяснимо, но круто»
Фото с разницей в год
«Спустя год отращивания бороды, которую моя жена просто ненавидит»
«Мой муж целый год отращивал бороду. А потом сбрил и превратился в 13-летнего ребенка»
«Моя невеста не в восторге от того, что я сбрил бороду»
«Подстригся, покрасил волосы и сбрил бороду»
«Сбрил свою „зимнюю шерсть“»
«Похудел, сбрил бороду и понял, что я не могу узнать себя в зеркале»
Бонус: Собака побывала у грумера. Теперь это совершенно другой пес
Борода: вы за или против?
Фото на превью mikornell / Reddit
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