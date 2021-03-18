16 мощных примеров «до и после», которые мигом выведут вас из зимней спячки
В топе телевизионных рейтингов многих стран мира все чаще появляются шоу о трансформациях, преображениях. И в этом нет ничего удивительного: люди любят сравнивать результат с исходным вариантом, давать экспертную оценку. А затем выносить вердикт: понравилось или нет.
Мы в AdMe.ru любим подмечать перемены в людях, вещах, городах, которые легко увидеть в серии фото «до и после».
Волонтеры собрали 700 т пластика на одном из самых грязных пляжей мира — «Махим Бич» в Мумбае
- 700 т пластика? Куда они его дели?
- Большая часть перерабатывается, а та, что не поддается рециклингу, отправляется на свалку.
«За год сбросил 90 кг»
«Для достижения этого результата я придерживался интервального голодания и каждый день проходил по 5 км».
-
Вы должны быть очень довольны и гордиться собой. © DunCanDo / Reddit
«Нам сегодня отреставрировали паркет 30-х годов»
-
Я тоже отремонтировал дом, поэтому очень ценю усилия по восстановлению старого пола. © moe111 / Reddit
«Мои губы до и после введения 2 мл филлера»
-
Выглядите потрясающе, и теперь ваш нос кажется меньше. © S*kiKabuki / Reddit
«Я потратил 2 недели на то, чтобы привести в порядок сад суккулентов и соорудить ящики для рассады»
«Я и не подозревала, что у меня настолько вьющиеся волосы»
«Две вещи, которые полностью преобразили мои локоны: диффузор и стрижка у специалиста по кудряшкам».
Отреставрированный Книжный торговый дом в Лейпциге
«Я отцифровал фотографию, на которой запечатлены бабушка с дедушкой»
Ножом слева пользовался мясник на протяжении пяти лет. А справа точно такой же, только новый
«Мое любимое место в доме. Прошел всего месяц»
«Моя крошечная комната после ремонта»
- Гарри Поттер, это ты?
- Забавно, что вы это сказали. Все называют мою спальню комнатой Гарри Поттера.
Результаты ринопластики
«Слева — игрушка моего детства, а справа — только что купленная в антикварном магазине»
Из насыщенного бирюзового — в естественные светлые тона
-
Без ковра из 70-х определенно лучше. © firefly9191 / Reddit
«Моему дружку наконец исполнился годик»
Моющая машинка отлично поработала
А в вашем фотоархиве найдутся впечатляющие снимки «до и после»?