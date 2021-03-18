16 мощных примеров «до и после», которые мигом выведут вас из зимней спячки

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В топе телевизионных рейтингов многих стран мира все чаще появляются шоу о трансформациях, преображениях. И в этом нет ничего удивительного: люди любят сравнивать результат с исходным вариантом, давать экспертную оценку. А затем выносить вердикт: понравилось или нет.

Мы в AdMe.ru любим подмечать перемены в людях, вещах, городах, которые легко увидеть в серии фото «до и после».

Волонтеры собрали 700 т пластика на одном из самых грязных пляжей мира — «Махим Бич» в Мумбае

700 т пластика? Куда они его дели?

Большая часть перерабатывается, а та, что не поддается рециклингу, отправляется на свалку.

«За год сбросил 90 кг»

«Для достижения этого результата я придерживался интервального голодания и каждый день проходил по 5 км». Вы должны быть очень довольны и гордиться собой. © DunCanDo / Reddit

«Нам сегодня отреставрировали паркет 30-х годов»

Я тоже отремонтировал дом, поэтому очень ценю усилия по восстановлению старого пола. © moe111 / Reddit

«Мои губы до и после введения 2 мл филлера»

Выглядите потрясающе, и теперь ваш нос кажется меньше. © S*kiKabuki / Reddit

«Я потратил 2 недели на то, чтобы привести в порядок сад суккулентов и соорудить ящики для рассады»

«Я и не подозревала, что у меня настолько вьющиеся волосы»

«Две вещи, которые полностью преобразили мои локоны: диффузор и стрижка у специалиста по кудряшкам».

Отреставрированный Книжный торговый дом в Лейпциге

«Я отцифровал фотографию, на которой запечатлены бабушка с дедушкой»

Ножом слева пользовался мясник на протяжении пяти лет. А справа точно такой же, только новый

«Мое любимое место в доме. Прошел всего месяц»

«Моя крошечная комната после ремонта»

Гарри Поттер, это ты?

Забавно, что вы это сказали. Все называют мою спальню комнатой Гарри Поттера.

Результаты ринопластики

«Слева — игрушка моего детства, а справа — только что купленная в антикварном магазине»

Из насыщенного бирюзового — в естественные светлые тона

Без ковра из 70-х определенно лучше. © firefly9191 / Reddit

«Моему дружку наконец исполнился годик»

Моющая машинка отлично поработала