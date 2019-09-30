16 метких твитов от людей, у которых мозг работает не как у всех
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Некоторые люди размышляют иначе и часто выдают оригинальные мысли и решения, которые граничат то ли с гениальностью, то ли с безумием. Но это уже каждый сам для себя решит. А пока наслаждайтесь полетом мысли людей, которые с фантазией на «ты».
Мы в AdMe.ru уверены, что нестандартный подход отлично работает почти в любой ситуации и уж точно украсит любую беседу, подвигнув на размышления.
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А у вас бывали ситуации, где вам помог нестандартный подход и остроумие?
Фото на превью set999 / pikabu