16 метких твитов от людей, у которых мозг работает не как у всех

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Некоторые люди размышляют иначе и часто выдают оригинальные мысли и решения, которые граничат то ли с гениальностью, то ли с безумием. Но это уже каждый сам для себя решит. А пока наслаждайтесь полетом мысли людей, которые с фантазией на «ты».