16 метких твитов от людей, у которых мозг работает не как у всех

89
12
27
43k

Некоторые люди размышляют иначе и часто выдают оригинальные мысли и решения, которые граничат то ли с гениальностью, то ли с безумием. Но это уже каждый сам для себя решит. А пока наслаждайтесь полетом мысли людей, которые с фантазией на «ты».

Мы в AdMe.ru уверены, что нестандартный подход отлично работает почти в любой ситуации и уж точно украсит любую беседу, подвигнув на размышления.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

А у вас бывали ситуации, где вам помог нестандартный подход и остроумие?

Фото на превью set999 / pikabu

89
12
27
43k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться