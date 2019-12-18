16 метких твитов от людей с отличной самоиронией

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Все мы совершаем глупые ошибки и попадаем в неловкие ситуации. Но люди, которые умеют относиться к этому с юмором, всегда будут чувствовать себя лучше тех, кому свойственна звериная серьезность. Ну а если у первых еще и есть аккаунт в Twitter, то это гарантия того, что над их ироничными шутками будет смеяться весь интернет. А значит, хорошего настроения в мире станет больше. Чтобы убедиться в этом, почитайте о пончиковой диете, связи куриных крылышек и телефонных багов и возрасте 43-го уровня.