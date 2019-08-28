16 метких твитов об истинах, которые познаются только с возрастом

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В детстве нам казалось, что быть взрослым весело: можно водить машину, приходить домой за полночь, самостоятельно принимать решения и распоряжаться деньгами. Но в какой-то момент каждый из нас неизбежно сталкивается с тем, что эти легкомысленные ожидания не оправдываются в полной мере.

Мы в AdMe.ru любим затрагивать общечеловеческие темы и поэтому не смогли пройти мимо шутливых, но предельно правдивых откровений людей в твиттере о превратностях взрослой жизни, которые не раз заставят вас воскликнуть: «Да они же словно мои мысли прочитали!»

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