16 мест и вещей, которым просто не хватало хорошей хозяйской руки, чтобы засиять

Помните древнегреческий миф о 6-м подвиге Геракла? За 1 день он очистил огромные авгиевы конюшни, что казалось невозможным. Как показывает практика, вовсе не нужно быть сыном Зевса, чтобы справиться даже с запущенными загрязнениями. А награда в виде восторга от результата может быть не менее ценной, чем десятая часть царского табуна.

Мы в AdMe.ru наглядно показали, что совершить такой героический подвиг может каждый из нас. Для этого достаточно собрать в кулак волю, взять в руки щетку и моющее средство.

«Этот вентилятор работает уже более 10 лет. Мой муж не хочет расставаться с ним. Поэтому я потратила 1,5 часа, чтобы смыть с него всю гадость»

«Подумать только, я купил это, считая, что дно должно быть серым»

«Я сегодня кое-что сделал»

«Мы купили дом 3 года назад. Я первый раз почистил вытяжку»

«Сегодня полностью вымыл агрегат для разбрасывания навоза»

Кажется, эта плита сильно нуждалась в чистящем средстве

Даже арендованный участок стоит сделать приятным для глаз

«Развлекаюсь со своим кедровым забором»

Еще немного, и из этого вентиляционного отверстия кто-нибудь вылез бы

«Не знал, что здесь 4 стекла, 3 из которых легко снимаются»

Вероятно, потребовалось очень много усилий, чтобы очистить этот ковер

Небольшая чистка, белая краска и прозрачное покрытие — и это вентиляционное отверстие выглядит совершенно новым

Эта крышка уже не кажется такой безнадежной

«Есть ли способ предотвратить возвращение грибка?»

«Жена сказала, что никто в интернете не оценит мою чистку этого пластикового стула с помощью нашей новой мойки высокого давления»

После такой уборки хозяин морских свинок точно кажется им героем