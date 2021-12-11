16 историй о необъяснимом, которые рассказали медицинские работники

Иногда с людьми происходят странные вещи, которые никто не в силах объяснить. Случается такое и с теми, кому, казалось бы, по долгу службы положено быть исключительно рациональными, — с медиками. Оказывается, детский плач или дуновение ветерка за спиной порой способны напугать не меньше, чем самый жуткий фильм. Об этом работники госпиталей и больниц сами рассказали в соцсети Reddit.

Мы в AdMe.ru с опаской читали эти истории и представляли, какие качественные хорроры можно было бы по ним снять. А верить во все это или нет — решайте сами.

В самом начале своей карьеры я работала медсестрой в психиатрическом интернате. Там был пациент, назовем его Марион Дюшен. Он был немой, но причину этого выяснить не удалось, ведь сначала он мог говорить. Вообще, он был почти обыкновенным, разве что ростом выделялся — в нем было больше 2 метров. В 19 лет он попал в армию и однажды ушел в самоволку. Его никак не могли найти и в конце концов признали пропавшим без вести, а потом и погибшим.

10 лет спустя мужчина больше 2 метров ростом вошел в здание больницы и сказал регистратору: «Меня зовут Марион Дюшен, и я мертв уже 10 лет». И все, больше он никогда ничего не говорил. Как рассказывали очевидцы, этот мужчина был весь покрыт пылью и одет так же, как в день своего исчезновения. С ним все было хорошо, кроме вот этого отказа говорить. Когда о нем рассказали его близким, они ответили, что уже оплакали своего родного человека и, кто бы это ни был, знать его не хотят.

И вот Марион день за днем расхаживал по больнице. Просто топал вверх-вниз по ступенькам и беззвучно шевелил губами, словно что-то бормотал. У него была жуткая привычка: он запрокидывал голову назад и будто смеялся. Но в такие моменты ничего не было слышно, даже его дыхания. Когда я увольнялась из того интерната, последним, кого я видела, был Марион. Он расхаживал по парковке и «смеялся», запрокинув голову. Кем был этот человек, я гадаю до сих пор, спустя столько лет. © jalcott / Reddit

Я 6 лет проработала в небольшом доме престарелых помощницей медсестры. До этого там был детский приют. И сейчас наши подопечные на определенном этапе своей жизни иногда видят маленькую девочку. Это случилось с одним из моих пациентов, приятным пожилым мужчиной, который знал каждого сотрудника по имени и вообще был очень внимательным. Однажды я принесла ему ужин. Смотрю, а он сидит, повернувшись спиной к двери, смотрит в угол и с кем-то разговаривает. Я спросила, что это он делает, а он сказал: «А, это просто маленькая девочка. Она пришла в мою комнату и была почему-то напугана». Его не стало через 3 дня. А другой мой пациент кричал, что девочка хватает его за ноги, и просил ее от него отстать. Он ушел из жизни той же ночью. Ее видели и другие пациенты, это происходило год за годом. И об этом говорили и другие мои коллеги. Как-то из-за этого тревожно. © Unknown author / Reddit

Учусь на медсестру и работаю. Один мой пациент как-то спросил: «Вы чувствуете холод, когда сидите за компьютером? Не волнуйтесь, это просто медсестра, которая работала здесь давным-давно. Она не понимает этих ваших новых технологий, но пытается учиться». А у меня всегда было такое ощущение, что мне кто-то будто через плечо заглядывает, когда я за компьютером сижу. Жутко стало от его слов. © kingdomofdramallamas / Reddit

Я много лет работала в доме престарелых. Одна из моих новых подопечных начала вызывать персонал по ночам к себе в комнату. Она рассказывала, что к ней приходит какая-то женщина и пытается с ней поговорить. Сначала я списала это на то, что ей уже за 90 и она больна, и пообещала, что запру дверь на ночь, чтобы к ней никто не смог войти. Как бы там ни было, но это продолжалось еще неделю. И тогда я села рядом со своей пациенткой и попросила описать, как выглядит эта женщина, что к ней приходит. Пациентка сказала, что она одета в розовый халат, на ногах у нее голубые пушистые тапочки, а на голове — бигуди. И она якобы приходила, садилась на постель у ног моей новой подопечной и что-то говорила. Вот только невозможно было разобрать что. Я тогда очень сильно испугалась. Дело в том, что моя предыдущая пациентка, которая занимала эту палату вплоть до своей смерти, каждую ночь ложилась спать в розовом халате, голубых тапочках и с бигуди на голове. Она перестала показываться спустя еще недели две. © difficultlemon_ / Reddit

Я работала медсестрой в детской больнице в отделении интенсивной терапии. На том же этаже, но с противоположной стороны здания было онкологическое отделение. Однажды ночью я дежурила и примерно часа в 3 решила сделать перерыв на кофе. По лестнице в онкологическом отделении можно было добраться до кафетерия быстрее всего, и я решила так и пойти. Как только автоматическая дверь открылась, я увидела ребенка, скачущего по коридору. Я его окликнула — думала, он вышел из палаты. А он просто взял и тут же исчез. Конечно, я тогда списала все на простую усталость, но многие другие медсестры и врачи рассказывали, что они видели того же ребенка в том же коридоре. Больше этой лестницей я ночью не пользовалась. © agf0605 / Reddit

Когда я проходил интернатуру в акушерском госпитале, моя ночная смена заканчивалась в районе 2 часов ночи. Возвращаясь с нее, я иногда видел девочку лет 5–7, которая играла в холле. Когда я решился заговорить об этом с одним из своих профессоров, тот сказал, что они просто играют и не причинят вреда, если притвориться, что не замечаешь их. © nmcjj21 / Reddit

Я психиатр и еще во время учебы полгода проработал в отделении, которое было расположено в здании столетней психиатрической больницы. В начале, когда я был там совсем новичком, одна из пациенток пожаловалась мне, что ночью ей мешал спать детский плач. Я подумал, что это глупости какие-то, потому что дети в больнице не лежат, рядом нет жилых районов, а часы для посещения строго ограничены. Но моя медсестра сказала, что здесь действительно иногда плачет ребенок. Я тогда от нее отмахнулся, а месяца через 3 и сам услышал. Казалось, что ребенок находится за двумя или тремя стенами. С тех пор я стал слышать его регулярно. Когда рассказал об этом новенькой, тоже врачу, она мне не поверила. А потом пришла ко мне белая как мел и сказала, что тоже слышала детский плач во время перерыва на кофе. © nicholasdennett / Reddit

Я раньше работала в доме престарелых. У нас мебель перемещалась сама по себе, свет включался и выключался, а в туалетах вдруг ни с того ни с сего смывалась вода. Однажды пациентка попросила проверить, закрыта ли дверь шкафа в ее комнате, потому что из нее всю ночь выходила и возвращалась обратно эта женщина. И она очень мешала моей пациентке спать. © eternalrefuge86 / Reddit



Работаю медсестрой в роддоме. У нас есть кнопка, которую нужно нажать, чтобы заиграла колыбельная. Так всю больницу оповещают о том, что недавно родился маленький человек. Однажды ночью вдруг заиграла колыбельная. Но в той комнате с кнопкой никого не было. Мелодия прозвучала дважды, и потом мы отключили систему. Но колыбельная включилась еще раз той ночью и потом еще раз через несколько дней. Но система все еще была отключена. © D***kOnSushi / Reddit

К нам в больницу в карете скорой помощи доставили маленького мальчика. Он был простужен, вроде ничего серьезного, но с каждым днем ему становилось все хуже. В больнице мальчик говорил о своей младшей сестре по имени Ханна. В конце концов малышу стало совсем плохо и мы не смогли его спасти. Помню свое состояние в те дни. У меня был сын примерно того же возраста и дочь по имени Ханна.

Перенесемся на 2 года вперед. К нам обращается семейная пара с больным младенцем. Я узнаю их, они узнают меня. Их маленькую дочку, мою новую пациентку, зовут Ханна. Мне казалось, когда их старший сын рассказывал о своей сестре, речь шла о девочке, которая ждет его дома. Но нет. Ее тогда даже на свете не было! Малышка выздоровела и вернулась с родителями домой. Я никогда не забуду маленького мальчика и его сестру по имени Ханна. © Unknown author / Reddit

Я ночная медсестра в родильном отделении, и у каждого, кто здесь работает, есть своя «страшная история». Вот моя. Я дежурила, из пациентов у меня была только одна молодая мама со своим ребенком. Она знала, что, кроме нас, там никого больше нет. Часов, наверное, около 2 она включила свет. Захожу к ней, а она говорит: «Тут есть еще одна девушка?» Отвечаю: «Нет. Почему вы спрашиваете?» Оказывается, она проснулась оттого, что услышала какой-то громкий стук, а потом плач младенца и его мамы в соседней комнате. Я заверила ее, что, кроме нас, там никого больше не было. Но нам обеим стало не по себе, конечно. © Ashes2493 / Reddit

Со мной однажды произошло кое-что странное. Я работаю медбратом в отделении интенсивной терапии. Во время моего дежурства разыгралась снежная буря. Я решил не ехать домой на ночь, потому что вызвать на работу могли в любой момент, и лег спать на диванчике в комнате отдыха. Я дремал и в какой-то момент начал проваливаться в это состояние между сном и явью и тут же ощутил, что рядом со мной в комнате кто-то есть. Я не видел его, просто почувствовал дикую ярость, такую сильную, что ее невозможно было сдержать. Как будто кто-то злился, что я здесь и я все еще жив. И потом кто-то обрушился на меня, прошил насквозь и как будто дико заорал. А потом все вдруг кончилось и я проснулся. У меня бывал до этого сонный паралич, я прекрасно знаю, что это такое. В этот раз все было совсем по-другому. Я впервые в жизни почувствовал такую ярость. Ну и вишенка на торте: все это случилось в 3 часа ночи. © lucidzealot / Reddit

У нас в отделении работал парень, медицинский техник. Он был очень высокий и во время ночных смен часто толкал по коридору свою тележку с аппаратом ЭКГ. К сожалению, он трагически погиб во время своего свадебного путешествия. На протяжении нескольких недель после этого во время ночных смен одна из наших медсестер (она была беременна) ровно в полночь бросала все, что она делала, и тихим дрожащим голосом говорила: «Смотрите, вот он идет». У нее спрашивали: «Кто?» И она отвечала: «Высокий парень с ЭКГ». А потом это все прекратилось. © Unknown author / Reddit

Коллега моего папы рассказал ему эту историю. Ему сказали, что один из пациентов находится в критическом состоянии. Его палата была в другом крыле больницы, и, чтобы добраться до нее, нужно было пройти по подземному коридору. И вот папин коллега спускается туда, и навстречу ему идет мужчина и спрашивает, как пройти к выходу. Папин коллега удивился — коридор-то прямой, — но все-таки показал ему выход. А у койки больного выяснилось, что тот уже, к сожалению, скончался. Но папин коллега узнал в нем мужчину, с которым беседовал в коридоре. Он потом проверил камеры видеонаблюдения, и на них он как будто разговаривает сам с собой. © Scottleggatt05 / Reddit

Это была плановая операция, ничего особенного. Все прошло нормально, и на следующее утро пациента должны были отпустить домой. Накануне вечером он сказал, что видел свою покойную жену в окне. Палата была на 6-м этаже. А потом пациент попросил чаю. Когда медсестра принесла ему напиток, мужчина уже скончался. © meropenem24 / Reddit

Я работаю медсестрой, и в вечернюю смену мы обычно раздаем еду пациентам. Сразу хочу сказать: со мной никогда не случалось ничего «паранормального», у меня хорошее зрение и на детали я обращать внимание умею. Так вот, однажды мы с коллегой раздавали пациентам ужин. Приходим в 4-местную палату, я даю еду одной женщине, помогаю ей сесть поудобнее и все такое. И тут я замечаю, что в комнате есть еще одна пациентка, она сидит на кровати, и ужина для нее у нас нет. Думаю: «Ну, наверное, недавно поступила». Улыбаюсь ей и иду искать еще еды, чтобы покормить и ее тоже. Возвращаюсь в палату, готовлюсь извиниться перед ней, но этой женщины там нет. Нет даже никаких следов того, что она там вообще была, — например ее вещей или постельного белья. Но ведь я точно помню, как улыбалась ей и как чувствовала себя неловко из-за того, что не могу дать ей ужин! С другой стороны, страшно мне совсем не было. © kok0_ro / Reddit