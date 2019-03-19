16 маркетологов, которые решили повысить продажи во что бы то ни стало
Если и есть что-то, что окружает нас 24/7, куда бы мы ни пошли и где бы мы ни были, так это реклама. Ее стало так много в нашей жизни, что у нас выработался своего рода иммунитет к ней. Редко какой ролик, баннер или плакат могут вызвать у нас неподдельный интерес. Однако маркетологи на то и маркетологи, чтобы находить новые, более изощренные способы всецело завладеть нашим вниманием.
AdMe.ru прошерстил просторы интернета и отыскал 16 примеров гениального маркетинга, на которые и клюнуть не стыдно.
1. Директор врать не станет
2. Где-то в отделе постельных принадлежностей
3. 8 марта даже супермаркетам приходится выкручиваться
4. Когда изучил свою целевую аудиторию от и до
5. Твой друг дело говорит
Мой друг-маркетолог сказал: «Если ты поставишь знак на улице перед магазином, то привлечешь больше клиентов». Ну я и сказал: «Окей».
6. Растяжки есть у всех, вот и у модели их ретушировать не стали
7. Этот ресторан ведет прямую трансляцию с кухни
8. Магазин предлагает разные корзинки для тех, кто хочет выбирать самостоятельно или с ассистентом
9. Этот магазин одежды еще на стадии строительства, поэтому и манекены одеты соответствующе
10. KFC просто отдыхает
11. Постер вьетнамского производителя пива во время встречи Трампа и Кима
«Выпьем за мир».
12. Они убили Кенни
13. Все мы немного рукоjobы
14. Вряд ли это поможет, но спасибо за попытку
15. Keep calm и займись неймингом 100-го уровня
16. Дизайн упаковки водостойкой туши на миллион
Что из вышеперечисленного, на ваш взгляд, является креативом в чистом виде?
Фото на превью GirL857 / Pikabu