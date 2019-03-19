16 маркетологов, которые решили повысить продажи во что бы то ни стало

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Если и есть что-то, что окружает нас 24/7, куда бы мы ни пошли и где бы мы ни были, так это реклама. Ее стало так много в нашей жизни, что у нас выработался своего рода иммунитет к ней. Редко какой ролик, баннер или плакат могут вызвать у нас неподдельный интерес. Однако маркетологи на то и маркетологи, чтобы находить новые, более изощренные способы всецело завладеть нашим вниманием.

AdMe.ru прошерстил просторы интернета и отыскал 16 примеров гениального маркетинга, на которые и клюнуть не стыдно.

1. Директор врать не станет

2. Где-то в отделе постельных принадлежностей

3. 8 марта даже супермаркетам приходится выкручиваться

4. Когда изучил свою целевую аудиторию от и до

5. Твой друг дело говорит

Мой друг-маркетолог сказал: «Если ты поставишь знак на улице перед магазином, то привлечешь больше клиентов». Ну я и сказал: «Окей».

6. Растяжки есть у всех, вот и у модели их ретушировать не стали

7. Этот ресторан ведет прямую трансляцию с кухни

8. Магазин предлагает разные корзинки для тех, кто хочет выбирать самостоятельно или с ассистентом

9. Этот магазин одежды еще на стадии строительства, поэтому и манекены одеты соответствующе

10. KFC просто отдыхает

11. Постер вьетнамского производителя пива во время встречи Трампа и Кима

«Выпьем за мир».

12. Они убили Кенни

13. Все мы немного рукоjobы

14. Вряд ли это поможет, но спасибо за попытку

15. Keep calm и займись неймингом 100-го уровня

16. Дизайн упаковки водостойкой туши на миллион

Что из вышеперечисленного, на ваш взгляд, является креативом в чистом виде?