16 маленьких почемучек задали вопросы, ответа на которые не найдется даже у Google
Взрослые иногда забываются и думают, что умнее детей, мол, дольше живем, больше знаем. Но иногда сыновья и дочери могут задать такой заковыристый вопрос, на который даже у мудрых родителей не найдется ответа.
AdMe.ru прошерстил сеть и наткнулся на уморительные заметки пользователей о детских вопросах, которые заставили родителей не на шутку задуматься. Ну и посмеяться, конечно.
- Делали с дочерью доклад на тему истории происхождения и эволюции школьного ранца. История корнями уходит в Древнюю Русь, бересту и так далее. Доклад получился загляденье. Дочь, налюбовавшись, говорит: «Мам, а в твою эпоху ранцы тоже деревянными были?» © Svetlana Moll / Facebook
- 13-летний брат спросил моего парня, который работает учителем, о том, как он спит по ночам, зная, что его ученики делают домашку. © LemonMombley / Twitter
- Смотрели как-то семейный фотоальбом, сыну 3 года, показывает пальцем: «Это папа, это дядя Сережа, это тетя Таня, это маленький Владка, это мама... Мама, а где я?» Отвечаю: «А ты еще у меня в животике». Он отодвигается от меня, смотрит с подозрением и говорит: «Мама, ты меня съела?!» © Екатерина Бобко / Facebook
- Я профессиональный футболист. Недавно 7-летний сын попросил меня сменить работу. Потому что он устал от людей, которые останавливают нас и просят его сделать фото. © LyLo_7 / Twitter
- Пришла из магазина, выкладываю покупки на стол. Рядом дочка маленькая крутится: «Мам, а что в этой коробочке?» Я: «Чай с малиной. Видишь, малина на коробке нарисована? Понюхай! И пахнет ею же». На что дочка выдает, показывая мне пачку чая со слоном: «А этот слоном пахнет? Тут слон нарисован!» © Инна Малина / Facebook
- Говорю сыну в магазине: «Давай купим грабельки». Сын спрашивает: «А что мы будем грабить?» © Надия Матвиенко / Facebook
- Когда моему сыну было около четырех лет, он разбудил меня в 3 часа ночи. Крошечными пальчиками приоткрыл мои веки, чтобы спросить: «Мама, у кошек есть работа?» © girlofgallifrey / Reddit
- Гуляем с дочерью четырех лет и на мосту смотрим на уток (октябрь, холодно уже). Она спрашивает: «Мама, а у уток ноги, что ли, не мерзнут?» Я: «Нет, не мерзнут». Долго молчала и выдала: «А они что, в носках?» © Елена Меденникова / Facebook
- Диалог с 3-летним сыном:
— Мама, а что сейчас делает ребеночек в твоем животе?
— Не знаю. Наверное, спит.
— А у него там и кроватка есть?!
— Нет, кроватки нет.
— И что, он прямо на полу спит?! © Марина Фунтикова / Facebook
- 5-летний мальчик про свою беременную маму: «А вы знаете, почему у моей мамы такой большой живот? Она играла с моим мячиком и случайно его проглотила! Я это точно знаю, потому что мячика нигде нет! А она говорит, что не проглотила, ей просто стыдно признаться! Она говорит, что там маленькая девочка! Ха-ха, девочка! Кто поверит таким глупостям?» © Елена Акодус / Facebook
- До сих пор истерично смеюсь, когда вспоминаю один вопрос моей дочки. Ей тогда было 3 года. Она все выходные вила веревки из бабушек и наконец вернулась домой. Сидит на диване задумчивая, брови нахмурила. Вдруг резко поворачивается ко мне и выдает: «Мама, а бабушки, перед тем как стать бабушками, тоже были людьми?»
- Встретил вчера мужчину с роскошным букетом и маленького мальчика лет 7.
Мальчик: «Пап, а почему ты маме цветы только на день рождения покупаешь? Ты ее только в день рождения любишь?» Отец: «Пошли быстрее, холодно, цветы замерзнут». © Sibirskix / Pikabu
- Мама рассказала, что однажды наблюдала за моим братом в окно, когда тот был совсем маленьким. Он лежал в траве и долго смотрел на небо, затем резко вскочил, вбежал в дом и спросил ее: «Почему облака не падают?» © purpletiebinds / Reddit
- Сын спросил: «Почему делают автомобили, которые могут двигаться со скоростью 260 км/ч, если максимальная скорость на дорогах 100 км/ч?» Я не знал, что ответить.
© miurabucho / Reddit
- День рождения старшего сына, ему 6 лет. Гости: дети, взрослые. Шумно, весело. Смотрю — нет в комнате сына. Иду на кухню. Сидит ест кусок торта и плачет. Спрашиваю, почему слезы, кто обидел? Говорит: «Мама, ты и папа состаритесь?» Отвечаю: «Да». «Потом вы умрете?» Отвечаю: «Да». «Я тоже состарюсь?» «Конечно», — отвечаю. Спрашивает: «И умру?» «Да, — отвечаю. — Но это будет очень нескоро!» Рыдает еще больше: «Не хочу умирать!» Сейчас ему уже 35 лет. © Никифорова Лариса / Facebook
- Однажды сидели с друзьями за столом. С нами был мальчик лет 8. Он задавал взрослым вопросы о том, каким было наше детство. Его поразило то, что привычных для него вещей не было раньше. Он спрашивает: «И смартфонов не было?» Отвечаем: «Не было». Он: «И ноутбуков?» Мы: «Нет». После этого он спросил то, что заставило нас смеяться в голос: «И даже блинчиков с мясом?»
А какие вопросы ваших детей вводили взрослых в ступор?
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