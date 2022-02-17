16 маленьких непосед, которых хлебом не корми — дай победокурить

Дети — сумасшедший коктейль из сюрпризов. Сейчас они милые, покладистые и послушные, а уже через час с упорством Кинг-Конга разносят в щепки все вокруг, включая родительское терпение. И этим мамам и папам только и остается, что выкладывать результаты деятельности своих чад в интернет.

Мы в AdMe.ru не понаслышке знакомы с проделками маленьких пройдох. Поэтому решили показать темную сторону их силы. А в конце вас ждет бонус — история, которая докажет, что ребенок всегда найдет себе занятие по душе.

«Ребенок сидел в туалете со своим игрушечным пауком и решил его там оставить. Я мог бы сделать то, за чем шел сюда, чуть раньше»

«Племянник (10 лет) минут 40 купался в ванной. Захожу после него и вижу это на стиралке»

Когда тебя выселили из коробки

«Сын растет „уверенным пользователем ПК“. Ему понадобилось всего несколько минут»

«Ребенок мне: „Я нарисовал эту картину, чтобы показать все линии и точки на твоем лице“»

«Мои малыш положил монету в измельчитель»

«Мой 4-летний ребенок открыл дверь в мой кабинет монеткой и впустил другого моего ребенка, чтобы тот создал этот шедевр стоимостью $ 4 000»

«Моя подруга только что прислала мне фотографию тыквенного пирога, до которого добрался ее 3-летний малыш»

«Моя кучерявая дочь решила, что может использовать расческу своей мачехи. Вот результат»

«Три с половиной минуты, как в инструкции. Правда, пропустил один важный шаг — воду в лапшу забыл налить»

«Мой малыш спрятался от нас»

«Дочь коллеги попыталась взломать его машину, но заколка застряла»

Он сломал свою кесадилью пополам, чтобы окунуть ее в сальсу, и теперь хочет, чтобы она вновь стала целой

Она сказала: «Теперь вокруг как будто много моих мамочек!»

«Моя 3-летняя дочь в истерике от того, что бобры грызут деревья»

«Просто моя дочь, которая посылает заклятия во всех случайных прохожих в магазине»

Бонус: Ребенок всегда найдет себе занятие по душе

Мама рассказывала, что в детстве мне подарили железную дорогу. И как-то, вернувшись с работы, она увидела, как мой папа с другом в форме (они служили тогда в милиции) играют с дорогой, а я в углу жую обои. © BWind / Pikabu