16 людей, которые ходят по грани между находчивостью и абсурдом

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Все мы регулярно попадаем в ситуации, когда надо проявить находчивость: сказать некую фразу, которая все решит, или предпринять что-то прямо сейчас. Однако стоит быть готовым к тому, что не каждое такое решение сделает вас победителем.

AdMe.ru ценит находчивость, но готов признать, что некоторые герои подборки ходят по грани, когда трудно однозначно определить, смекалка это или безумие.

«Мой брат хотел измерить высоту дерева во дворе. Вот как он это сделал»

«Сегодня я сэкономил $ 150, решив самостоятельно установить микроволновую печь»

Защита от похитителей ручек

«Папа решил сделать стол из старого телевизора»

«Оберните внутренности бургера листом салата с одной стороны, а кусайте с другой. Так они не будут вываливаться»

«Дозатор для мыла у меня на работе»

«Каждую ночь кот пьет мою воду, поэтому дочь придумала вот такую защиту. Теперь я жутко боюсь проснуться и увидеть, что кот может пить, несмотря на это»

«Встречайте мое новое творение — селфи-сандалии»

«И больше никаких пятен и следов карандаша на руке!»

Кровать из поддонов: недорого, но как будто не слишком долговечно и эргономично

«Я сделал электрогитару из лопаты»

«Нет пресса для приготовления панини? Не проблема!»

«Компьютерный стул моего друга — это гибрид из автомобильного сиденья, куска двери и офисного стула»

«Вас тоже бесит общение голосовыми сообщениями? Я начал отвечать на них вот так. Иногда помогает»

Что делать, если ты плохой механик, но крутой кровельщик

Домашний кинотеатр в коробке

Поделитесь примерами того, как вы или ваши близкие проявляли такую же находчивость?