16 лихо закрученных историй, которые можно закончить словами: «Вот так мы и встретились со второй половинкой»

Во многих мелодрамах главные герои влюбляются друг в друга с первого взгляда, да еще в такой романтической обстановке, что остается лишь вздохнуть и тихонько сказать: «Э-э-эх». Однако у некоторых людей в реальной жизни истории знакомства ничуть не хуже, чем на больших экранах. А идей для сценария хватит не на одну сотню фильмов.