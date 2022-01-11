16 лихо закрученных историй, которые можно закончить словами: «Вот так мы и встретились со второй половинкой»
Во многих мелодрамах главные герои влюбляются друг в друга с первого взгляда, да еще в такой романтической обстановке, что остается лишь вздохнуть и тихонько сказать: «Э-э-эх». Однако у некоторых людей в реальной жизни истории знакомства ничуть не хуже, чем на больших экранах. А идей для сценария хватит не на одну сотню фильмов.
Мы в AdMe.ru в очередной раз убедились в том, что на просторах сети можно встретить массу замечательных и порой эпичных историй.
- Работал я на точке по продаже телефонов. Пришла ко мне барышня, чтобы подключить тариф. Потом она еще много раз заходила за карточками оплаты. Но тут они закончились, поэтому я закинул свои деньги на ее счет и в ответ получил: «Спасибо за заботу». А я возьми да ответь: «Всю жизнь бы заботился». Оказалось, что барышня часто звонила на свою малую родину, но об этом не сказала изначально, вот и набегало там изрядно. Уже 17 лет женаты, 2 детей. Фраза моя была роковой. © Yrbaltic / Pikabu
- Я встретил свою невесту на Вестминстерском мосту напротив Биг-Бена. Попросил девушку сфотографировать меня. Оказалось, что она не так давно приехала в Лондон, поэтому я предложил ей все показать. Взял ее номер и на следующий день позвонил, а не написал. Почти 3 года спустя я сделал ей предложение точно в том же месте. © Elliot Robinson / Quora
- Мой муж вырос в богатой семье и был очень неловок в общении. В 20 лет его мама наняла горничную, чтобы он мог «привыкнуть» к девушкам. Мама никак не ожидала, что он сделает ей предложение. Это было примерно 40 лет назад. Мы все еще счастливы в браке. © HolaEverybody / Reddit
- Одна девушка споткнулась и упала в канаву. Пока все вокруг ей помогали, я просто стоял и пытался сдержать смех. Она до сих пор рассказывает эту историю другим людям. © BetterOffAsADolphin / Reddit
- У меня был домашний магазинчик растений: продавала там отростки, черенки. Как-то раз приехал ко мне парень за цветами. Я ему еще что-то дополнительно втюхала, что он не особо хотел. Сижу упаковываю и наблюдаю за тем, как мой кот играет с ним. Кот, который презирал все двуногое и никогда не выходил к чужим. А тут — играет! Я призадумалась. А потом парень этот пригласил погулять, и в ходе разговоров я с сарказмом сказала: «Повезет же твоей жене». Женаты 9 лет, частенько от него слышу: «Ну что, повезло моей жене?» © Prohorlinna / Pikabu
- Я к 45 годам уже смирился, что жизнь проживу один. 40 кошек не было, но была любимая работа, докторская степень и много интересных книг, которые я планировал читать на нескорой пенсии. Но тут племяшка вдруг огорошила тем, что она еще несколько месяцев назад завела мне аккаунт на сайте знакомств и от моего имени общалась там с кандидатками на мое зачерствелое сердце. И вот нашла «достаточно умную». Сам бы с такой побоялся знакомиться, слишком уж красивая. И таки да, умная. Женился. Старший сын уже школу оканчивает. © Понты Деревенские / AdMe
- Мы с друзьями совершали восхождение на гору. Какой-то парень прогуливался там один со своей собакой. Поскольку я большая любительница собак, я побежала погладить пса и спросила хозяина: «Это ведь еще щенок, не так ли?» Он ответил: «Да». Мы еще немного пообщались, и затем каждый вернулся к своим делам: он пошел спускаться, а я — подниматься. И тут мой друг спросил меня: «Почему ты не пригласила его на свидание?» Почему-то минут через 5 я резко разворачиваюсь и бегу за тем парнем. Теперь каждый год мы отмечаем годовщину в походе. © with_intention / Reddit
- Я познакомился со своей девушкой 2 года назад. Отдыхал с друзьями и играл в бильярд в гостиной общежития. Как вдруг какая-то девушка прыгнула мне на спину. Ну а я что? Я взял и понес ее. Влюбился в нее, а она в меня. Мы уже помолвлены. © CherryColaJason / Reddit
- Я с мужем познакомилась на пенной дискотеке. Знакомые девчонки уговорили поехать с ними на море на выходные. Вечером пошли на дискотеку. Мне было откровенно скучно там и совсем не хотелось лезть в пену, поэтому я просто сидела в углу. И вот я решила взять у них ключ от номера и уйти. Пробиралась через толпу, меня кто-то толкнул, и я поскользнулась. Вдруг меня поймал какой-то парень, схватил на руки, начал кружить. Я опешила и попыталась слезть, но он не отпускал. Все же мне удалось вырваться. Взяла ключи и, когда уже почти выходила из клуба, в голове были только мысли о том, как найти предлог, чтобы с ним познакомиться. Обернулась, а он идет за мной и улыбается. Проводил, мы еще посидели на пляже, и он уехал со своими друзьями. А через день, когда я вернулась домой, в соцсети меня ждало сообщение от него, в котором он говорил, как скучает, что влюбился и мечтает о встрече. Вместе 8 лет, 2 детей. © Анна Афанасьева / Facebook
- Мой будущий муж был очень застенчив. На работе девушкам, и мне в том числе, не уделял внимание. Но мне априори очень понравился. И я узнала, что он поклонник испанского языка, знает его от и до. Поэтому я изобразила страстное желание выучить этот язык и предложила ему выступить репетитором. Я даже 2 месяца действительно училась под его руководством. Ну заодно и познакомились. Женаты уже 11 лет. © Алена Бачурина / AdMe
- Это был мой первый день работы костюмером на съемочной площадке. Снимали детский фильм, поэтому вокруг было много маленьких актеров. Когда я шла на площадку, один из детей указал на какого-то незнакомого мне человека и крикнул: «Этот парень любит тебя!» Да так громко, что мы оба это услышали. Я растерялась, но посмотрела на него, улыбнулась и сказала: «Значит, это ты меня любишь?» Он сказал: «Получается, что так». В августе мы отмечаем нашу 16-ю годовщину свадьбы. © GlamorousHousewife / Reddit
- Когда я только начинал преподавать, я зарабатывал очень мало. Поэтому подрабатывал, занимаясь установкой декораций для спектаклей в школе. Во время очередного выступления я увидел девушку в другом конце зала. Это было похоже на волшебство. Понятия не имею, о чем была та пьеса, но я смотрел лишь на нее, а она на меня. После постановки я подошел с ней, но не пригласил на свидание, потому что она была с друзьями. Стало неловко, замешкался. Решил, что перехвачу ее на парковке и все же предложу встретиться. Но она так и не вышла. Я пошел домой подавленный. Через 5 дней раздался звонок. В ту ночь мы несколько часов разговаривали по телефону. Спустя 2 месяца обручились. В октябре этого года будет уже 15 лет, как мы женаты. © Dave Consiglio / Quora
- Мы работали вместе. Она казалась немного сдержанной, но однажды осталась после работы и заговорила со мной. Правда, я как-то не слишком обращал на нее внимание. На следующий день сходили в кино. Она села рядом со мной и прижалась почти вплотную. Я снова не придал этому внимания. После кинотеатра решили посмотреть еще один фильм, но уже у меня дома. Ей стало холодно, поэтому она попросила меня обнять ее. Я по-прежнему не понимал намеков. А когда она ушла в 2 часа ночи, я понял: «А что, если я ей понравился?» На следующий день рассказал об этом своей близкой подруге, и она чуть не шлепнула меня за то, что я не пригласил ту девушку на нормальное свидание. В итоге решился позвонить ей. Мы вместе уже 7 лет. Я был интровертом и дураком. © Son_Of_Sothoth / Reddit
- Живем в браке уже более 20 лет. Начало 90-х. В моде были норковые шапки, и хулиганы этим пользовались. Поэтому многие женщины пришивали резинки к краю шапок. И вот толпа втискивается в автобус, двери закрываются, и девушка у входа чувствует, что ее шапка исчезает. Оборачивается и срывает головной убор с парня сзади. Я был в шоке, когда провожал взглядом автобус, в котором уехала моя шапка. А мороз тогда стоял за 30. Стою и думаю... Но тут вижу, идет зареванная девушка с моей шапкой в руке, а ее кандибобер с головы свалился и на резинке повис. Когда она осознала, что сама ограбила случайного человека, она вышла на следующей остановке и отправилась искать хозяина. Пришлось в пельменную ее вести и успокаивать. © Za****ali / Pikabu
- Читала много постов о том, как люди познакомились друг с другом. Все так романтично! А я же шла к лифту с пельменями, мороженым и пиццей и орала в телефон: «Да, только фрукты и овощи купила, не сорвалась!» Шнурки развязались, и я упала. А какой-то парень рядом засмеялся и подал мне руку. © Подслушано / Ideer
- Я встретила любовь своей жизни еще в колледже, на уроке искусства. Нам обоим было по 18 лет. Мы заметили друг друга, хотя сидели в разных концах зала. Немного поговорили и пошли прогуляться по торговому центру. Потом несколько часов просто болтали на парковке. Я спросила его, не будет ли у него проблем с родителями из-за того, что он так долго не приходит домой. Он беспечно сказал: «Нет». Итак, спустя 14 лет у нас 2 детей и он признается, что его мама в тот день позвонила в полицию и сообщила о его пропаже. Потому что было 2 часа ночи, а его еще не было дома. Хорошие времена. © sphinxster / Reddit
А как вы познакомились со своей второй половинкой? Возможно, кто-то из друзей или родных рассказывал занятную историю?
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