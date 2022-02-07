16 лихих историй о том, как реальность разбила все ожидания

Интересно, как чувствовала себя та девушка из истории ниже, когда приглянувшийся ей женатый парень оказался не тем, кем показался, или родственница, которой поручили купить «аккурсы», и только потом объяснили, что это такое. Наверное, так же, как и все мы, когда жизнь подкидывает нам очередной неожиданный поворот.