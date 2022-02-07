16 лихих историй о том, как реальность разбила все ожидания
Интересно, как чувствовала себя та девушка из истории ниже, когда приглянувшийся ей женатый парень оказался не тем, кем показался, или родственница, которой поручили купить «аккурсы», и только потом объяснили, что это такое. Наверное, так же, как и все мы, когда жизнь подкидывает нам очередной неожиданный поворот.
Мы в AdMe.ru страстно коллекционируем истории из интернета, которые заканчиваются так, как многим голливудским фильмам и не снилось. Вот вам новая порция таких, сплошь состоящая из жемчужин нашей коллекции. Наслаждайтесь.
- В общаге на вечеринке студентов мне приглянулся парень. Очень приглянулся. Стреляла глазками сквозь толпу. Он стрелял тоже. Потом «неожиданно» оказался рядом и так же неожиданно сказал: «Я женат. Классная вечеринка!» Я выпала в осадок. Мне 17. Любви хочу. А ему 25 на вид. Конечно, он женат, кто ж такое сокровище холостым оставит. Я, решив не вдаваться в подробности его супружеской жизни, просто испарилась в толпе. Не нужны мне были эти проблемы. Да и женатый чувак понял мой намек сразу тоже. Испарился, как и появился... Флаг в руки, барабан на шею, как говорится. Спустя пару недель я узнала, что его зовут Жанат. Имя такое казахское. © BotyaB / Pikabu
- В школе с подружкой, такой же полной, как и я, отфотошопили себя до худобы и завели новые аккаунты в сети, чтобы с парнями знакомиться. С одним я общалась месяц, он предложил встретиться, а я на 15 кг толще, чем на своих фото. Села на жесткую диету, скинула 8 кг за 2 месяца: желудок орет, голова кружится, ноги не ходят. Пишу ему, а он уже не хочет: надоело ждать. Никогда так много и радостно не ела, как в тот день. © Подслушано / Ideer
- В салон мобильной связи однажды зашла женщина, молча достала симку из телефона, положила ее в рот, разгрызла, достала салфетку, выплюнула все туда, положила на стойку перед кассиром и сказала: «Попрошу меня больше не беспокоить!» Развернулась и ушла... Ее имя, фамилия и номер телефона так и остались загадкой. © shafranskaya / Pikabu
- Был на одной свадьбе, где мать жениха ненавидела невесту, так как считала, что она недостаточно хороша для его сына. На свадебном банкете отец жениха танцевал с невестой, но через несколько минут она прервала танец и убежала с танцпола. Оказалось, отец предложил ей $ 5 тыс. наличными за то, чтобы она ушла прямо сейчас и аннулировала брак. 30 лет спустя эта пара все еще вместе, у них 2 детей. © AAlHazred / Reddit
- Есть у моего парня знакомый. Делал предложения руки и сердца 11 раз разным девушкам и до сих пор холост. Он хорош собой, при деньгах, общается нормально, и ему все отвечали «да». Оказалось, ему просто нравится сам процесс подготовки к предложению: покупка кольца, эйфория во время самого предложения, знакомство с родителями и т. д. © Подслушано / Ideer
- В 7-м классе я спросил у соседки по парте, кто я по гороскопу. Она, узнав, что я родился в июле, сказала, что Лев. После этого почитывал гороскопы в разных журнальчиках, которых в 90-е годы было хоть отбавляй, и все сходилось! Я прямо удивлялся этому, поэтому интерес не пропадал. Когда мне исполнилось 18 лет, я узнал, что я по гороскопу Рак. © pavelostrovski / Pikabu
- Бабушке позвонили из какого-то сервиса по установке пластиковых окон и стали очень навязчиво предлагать свои услуги. Ей хотелось поскорее закончить разговор, но не хотелось быть грубой, поэтому она не растерялась и сказала, что у нас дома нет окон. © olesyacringe / Twitter
- Вспомнился oчeнь грустный случай. Мeня бросила девушка, мнe 23 гoдa. Она уехала и оставила мeня у метро. Дико переживал этoт разрыв, и у мeня началась истерика прям у метро «Сокольники». Я сел у стены здания метро и тихо выл. Подходит незнакомка и протягивает мнe ₽ 100. Я ей говорю, что не нaдo мнe денег, а она отвечает: «Купи ceбe пирожок, и поднимется настроение». И ушла в закат. Я уже и отношения эти плохо помню, а вот девушку со ста рублями вспоминаю часто. © 468080 / Bash.im
- Знакомая поехала к родственникам, ей дали список покупок и деньги. На рынке она уже поняла, что ничего не понимает. Потом напряглась и разобрала почти весь список покупок, кроме слова «аккурсы». Всем коллективом разгадывали ту записку после ее возвращения из отпуска. Но это слово никто не смог угадать. Оказалось, надо было купить огурцы. Помню, еще «поймиторы» были. © aldona / Pikabu
- Нам всем нужно поучиться самоуважению у маминого кота Тихона. Приехала в гости к родителям и спрашиваю, мол, а чего кот не выходит. Мама (недоуменно на меня глядя): «Ты говорила, что приедешь вчера, он сидел и ждал тебя у двери вчера. Но второй день подряд он никого ждать не будет!» © hellcat_stories / Twitter
- Написал хозяйке квартиры, что собираемся съезжать с марта. Расстроилась, просит помочь найти новых жильцов, ибо она сейчас в Экваториальной Африке в качестве волонтера, интернет нестабильный, не сможет удаленно найти других жильцов. Ей под 70 лет. Волонтер в Африке. © mr_Kotowski / Twitter
- Мы были женаты всего 3 месяца и жили в доме, где почтовые ящики с именами находились в вестибюле. Однажды я проверяла почту и нашла открытку, на которой было написано: «Я скучаю по тебе утром, я скучаю по тебе вечером...», а внутри открытки было написано: «...но особенно я скучаю по тебе ночью!» Она была адресована мужу. Я тут же собрала все его вещи и выбросила их в коридор. Он пришел домой и попытался войти, но я накинула на замок цепочку. Он такой: «Что происходит?» Я ответила: «Твоя девушка скучает по тебе, так что иди к ней» — и выбросила открытку в щель двери. Примерно через 15 минут в мою дверь постучали. Это был наш сосед: «Привет, ты случайно получила мою почту». Я просто закрыла перед ним дверь, но он вернулся с водительскими правами. У него оказалось такое же имя, как у мужа. Прошел 31 год, но муж до сих пор смеется над это ситуацией. © Margo_Tenenbaum / Reddit
- Была в Питере, ждала подругу у метро. Подходит мужчина, спрашивает что-то насчет «как пройти». Я отвечаю, что сама приезжая и точно не знаю. Он говорит: «Странно, вы так уверенно стоите». © 468618 / Bash.im
- 2 года назад я потерял свой паспорт, но, к счастью, у меня был скан паспорта в pdf, который все это время меня выручал. Сегодня понадобилось воспользоваться сканером. Угадайте, что я нашел? © 468719 / Bash.im
- Товарищ записался на мотивационные курсы. Завел блокнот с вишлистом для своих сокровенных желаний. Вклеил туда фото «лексуса». А сегодня он в него врезался. © r4767 / Pikabu
- Повторяя греческий алфавит: «Пи, ро...». Мой парень рядом: «Жок». © hovrashe / Twitter
А у вас бывали ситуации, когда вы только и могли сказать: «Вот это поворот!»?
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