16 кулинарных провалов, за которые хочется дать медаль. Шоколадную, в утешение

Ошибаться могут не только те, кто лишь осваивается на кухне, но и те, кто с кулинарией на ты. И когда все идет не по плану, случиться может практически что угодно. Перепутать ингредиенты, машинально выплеснуть в раковину вкуснейший бульон, запутаться в новом рецепте — вот далеко не полный список провалов.

Мы в AdMe.ru считаем, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поэтому нашли в сети примечательные истории от тех, кто с юмором рассказывает о своем фиаско.

Как-то утром в выходной мы с мужем готовили необычную яичницу-болтунью с тостами и беконом по рецепту Гордона Рамзи. Нужно очень медленно, постоянно помешивая, готовить яйца, затем приправить и добавить зеленый лук, сметану или простой йогурт. Великолепное блюдо, если ты не используешь ванильный йогурт вместо обычного. © Loaf_**** / Reddit

Решила испечь печенье. Достала проверенный рецепт, смешала ингредиенты, выпекла и поставила остывать. Выглядело, как всегда, отлично, но, когда я откусила одно, вкус был просто ужасным, что-то было не так. Начала проверять ингредиенты. Сахар в порядке, масло, яйца, соль, ваниль... Стоп! Вытащила из холодильника бутылку ванильного экстракта, и это оказалась определенно не ваниль. Снова заглянула в холодильник и увидела, что нужный ингредиент стоит на полке двери. Как так? Попробовала содержимое — да это соевый соус! Вывод: всегда пробуйте тесто. © Jennifer Johnson / Quora

В детстве осваивала эксклюзивные рецепты. Например, фаршированные яйца с семгой. В рецепте предлагали отварные яйца разрезать пополам, вынуть желток и смешать его с кусочками соленой семги, ломтиками помидора и небольшим количеством мелко натертого яблока для кислинки. Семги, конечно, в холодильнике не водилось, зато была килька. Ну а что? Тоже рыба, тоже соленая. Помидоров не было, зато были огурцы, а они же взаимозаменяемы. Яблок было полно, так что их я положила много, компенсируя недостаток других ингредиентов. В общем, мой кулинарный шедевр согласился есть только любимый папочка. © Юлия-Пилюлия / AdMe

Как-то мне в голову пришло сделать чизкейк цветным. Нашла только синий краситель. И по незнанию с ним переборщила. Еще переборщила с желатином. Короче, чизкейк получился ядрено-синим и больше похожим на резину. © RagDolly / AdMe

«Каждый блин, который я делаю на завтрак, выходит таким, независимо от того, как долго я их готовлю. Сын почему-то отказывается есть».

Только вышла замуж, готовить практически не умела, но решила удивить мужа и испечь торт «Черный лес». Нагуглила самый простой рецепт. Приготовила тесто из всех перечисленных ингредиентов и прямо почувствовала, что нужно положить еще больше соды и разрыхлителя, чтобы бисквит вышел красивым и высоким. И вот наступает момент истины, я разрезаю торт, а бисквит мгновенно начинает опадать и в конце концов превращается в толстый блин. О том, что было дальше, знаем только я и мое мусорное ведро. © Aparna Ogirala / Quora

Моя первая попытка приготовить топленый жир увенчалась успехом, и я гордилась собой до тех пор, пока, не задумываясь о том, насколько он горячий, не вылила его в контейнер для хранения. Наблюдала, как плавится пластик, и горячий жир растекается по кухне. © Minathebrat / Reddit

Мы с мамой готовили рыбный крем-суп. В итоге полдня мыли кухню и проветривали всю квартиру. Два раза. Почему два? Потому что после первого рыбного дождя из блендера мама решила, что во второй раз такое не произойдет. © ericansberg / Pikabu

Меня никто не учил готовить, а мне очень хотелось. Как-то решила пожарить картохи на топленом жире. И вот кидаю я его на сковородку, кладу картошку и чувствую, что что-то идет не так. Странный запах, картоха не жарится, какие-то сопли в сковороде. Хорошо, что пришел отец и прекратил это, ведь я умудрилась взять вместо кастрюльки с жиром кастрюльку с клеем, который родители сварили для обоев. © Navgina / Pikabu

«Предупреждать же надо, что, когда кладешь тесто кругляшком в 5 см, у тебя вырастают печеньки величиной с ладонь».

Поняла, что заболеваю, и решила заранее сварганить несколько блюд. Сварила кастрюлю отличного бульона, чтобы потом сделать суп. Куриный остов, морковка и лук варились часами, получилось идеально. Суп обещал стать бомбическим. Но затем у меня случилось временное помутнение, и я слила его через дуршлаг в раковину. © Portarossa / Reddit

Пекли с другом торт. Долго обсуждали, что что-то идет не так, но все же замесили тесто и вылили его в форму. Только когда начали смотреть, насколько пропекся корж, увидели на кухонном столе нераскрытый пакет с мукой. © NotOneLine / Reddit

Каждый год на день рождения дочери экспериментирую с приготовлением торта. А надо сказать, что кондитер я тот еще. 2 года назад делала белковый крем. Что-то пошло не так, и он не взбился. Но меня это не остановило, я залила кремом заварные палочки, подумав, что пропитается и нормально будет. Пропиталось. И было нормально. Но это реально был шедевр. Торт-суп! Никто не пробовал? Рекомендую.

Подростком решил приготовить жареный рис: налил масло в сковороду, добавил к рису овощи, мясо, специи. Через несколько минут все было готово, за исключением риса. Я не знал, что нужно было либо заранее отварить его, либо добавить воды в кастрюлю и накрыть крышкой, чтобы дать ему дойти до готовности. © James Braaten / Quora

«Надумала печь пиццу. Купила тесто, закинула начинку, посыпала сыром и прилегла на диванчик отдохнуть. Пропикал таймер, открыла духовку и увидела это».

Когда я был маленьким, часто приходил из школы и смотрел Food Network. Готовка выглядела весело, особенно выпечка. Не знаю, по какой причине, ведь я не пробовал его до этого, но что-то во флане (Флан — популярный десерт на основе яиц. — Прим. AdMe.ru ) меня зацепило. Было здорово готовить его: отделять яйца, варить сироп. Я чувствовал себя профессионалом. Засунул в духовку, выставил время, вынул, а там каша. Я не знал, что духовку нужно было предварительно разогреть. © chairs_breadman / Reddit

) меня зацепило. Было здорово готовить его: отделять яйца, варить сироп. Я чувствовал себя профессионалом. Засунул в духовку, выставил время, вынул, а там каша. Я не знал, что духовку нужно было предварительно разогреть. © chairs_breadman / Reddit Пытался сделать «здоровый» соус альфредо, используя обезжиренное молоко и обезжиренный сыр. Обезжиренный сыр не плавится, он просто превращается в твердый шарик. Позорный провал. © Grimsterr / Reddit

Отваривал купаты, чтобы потом обжарить. Ну и бульон в кастрюле остался. Чего выливать — пригодится: супчик там, макарошки в бульоне отварить. Ну вот и отварил. Поставил я вечерком разогревать кастрюлю с «бульоном» на самую большую конфорку, чтобы побыстрее вода закипела, и жир, который собрался на поверхности, вспыхнул. Услышал, помчался на кухню, потушил огонь, но вытяжка ушла в закат. © Петр Оскерко / AdMe

Чтобы сделать шоколадный чизкейк, нужно было растопить плитку шоколада на водяной бане. Но мне было лень, и я сунула его в микроволновку. Вместо того чтобы таять, шоколад стал пригорать к тарелке, распространяя замечательный запах горелого. Я еще месяц кухню проветривала после этого. © Zelka / Pikabu