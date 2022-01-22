16 крутых задумок со всего мира, к которым неплохо было бы и нам присмотреться

Говорят, что лень — двигатель прогресса, но крутые вещи создают явно не лентяи. Их придумывают энтузиасты, которые при виде проблемы сразу начинают соображать, как ее решить. На самом деле многие полезные штуки уже существуют, достаточно просто хорошо поискать. Иногда стоит даже заглянуть за границы своей страны.

AdMe.ru сегодня тоже выступит энтузиастом и покажет вам крутые задумки, собранные по всему миру. Возможно, такое стоит реализовать и у нас.

В Швейцарии в начале некоторых пешеходных троп раздают палки для опоры во время ходьбы

«Увидел эту полку в душе отеля. Зачем она?»

Это для тех, кто бреет ноги. Очень удобно их туда ставить. © Y_4Z44 / Reddit

Этот дом в Германии напечатан на 3D-принтере

Этот знак становится синим, если на улице достаточно холодно для образования гололеда

В этом ресторане можно бесплатно поесть, если нечем заплатить

«Если вы голодны и не можете позволить себе купить еду, пожалуйста, не стесняйтесь, мы вас накормим. Попросите бесплатный бокс. Мы не будем задавать вопросов».

«В нашем школьном туалете есть бесплатные женские средства гигиены»

На диких пляжах Австралии, которые не патрулируют спасатели, установлены дефибрилляторы, чтобы в случае чего можно было оказать помощь

«Я работаю на заводе по производству апельсинового сока. Одна компания попросила отдавать ей корки. Она превращает их в такие съедобные тарелки»

Знаете, почему снимки из Японии кажутся такими уютными? Там запрещена длительная парковка на улицах

На каждой ступеньке лестницы указано количество сожженных калорий

В Турции есть знаки, предупреждающие о том, что на дорогу часто выходят кошки

«Летом в нашей испанской деревне женщины вяжут крючком навесы, чтобы украсить улицы и создать необходимую тень»

В Австралии в некоторых местах для выгула собак можно найти специальные стенды с палками, мячиками и пакетами для мусора

«Зачем нужны эти конусы под мостом?»

В стоках мостов часто селятся птицы и летучие мыши. Ремонтные работы на эстакадах могут навсегда отпугнуть их от своих гнезд, поэтому биологи придумали использовать такие конусы. Их строение позволяет животным и птицам выбраться, а вернуться обратно они смогут только после окончания работ, когда конусы снимут.

В Японии творчески относятся даже к оформлению пожарных гидрантов

Если перебороть страх испачкаться в шоколаде, то можно отлично посидеть. Выглядит очень уютно