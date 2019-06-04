16 крутых мам и пап, которым впору вешать на шею медаль за родительство

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Быть родителем — задача не из легких. Герои нашей статьи — невероятно клевые мамы и папы: они умеют удачно пошутить, уважительно относятся к окружающим и изо всех сил стараются порадовать своих детей.

AdMe.ru хочет, чтобы вы тоже посмотрели на фото и одобрительно улыбнулись людям, которым можно выдавать почетную грамоту за родительство.

1. Чтобы никого не испачкать

2. Когда детство кончилось

3. «Нашел детские фотографии. Мама сделала этот костюм для меня на Хеллоуин»

4. «Отец моей девушки сделал для нас этот столик»

5. Мама позаботилась о пассажирах

6. Обычный ужин с папой

7. «Мама связала моему сыну бородку»

8. Папа старался как мог, чтобы накормить ребенка

9. Непобедимый отряд

10. «Нашего папы недавно не стало, и мама сделала нам одеяло из его футболок»

11. «Мама сделала костюмчики для меня 2-летнего и для меня 39-летнего»

12. «Это подарок от папы мне на школьный выпускной»

13. Когда с родителями на одной волне

14. Мама может

15. С мамой хорошо, а с папой интереснее

16. «Обычная пятница с моими 56-летними родителями»

Мы уверены, что у вас тоже клевые родители. Поделитесь с миром их снимками!