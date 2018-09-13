16 крутых историй о том, как люди случайно встретили знаменитостей

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Звезды сталкиваются с повышенным вниманием окружающих каждый день и наверняка от этого устают. Тем приятнее, что некоторые из них находят время, чтобы перекинуться с поклонниками парой теплых слов или даже чем-то помочь им. Читайте про Киану Ривза, который подыграл случайно встреченному подростку, изобразив Нео; про Кару Делевинь, успокоившую плачущего парня, и Джеймса Франко, который научил водителя-новичка заправлять машину.

AdMe.ru публикует рассказы пользователей сайтов Reddit и Pikabu, которым посчастливилось узнать знаменитостей с приятной стороны.

Киану Ривз

«Я был подростком, когда, гуляя по Нью-Йорку, встретил Киану Ривза. Я завопил: „Эй, Нео!“ — и неумело изобразил движение, которым он останавливает пули в „Матрице“. Он обернулся, рассмеялся и повторил это же движение вслед за мной. Он мог бы просто пожать плечами в раздражении на очередного глупого ребенка, но вместо этого он подыграл мне. Никогда этого не забуду».

Пол Маккартни

«Однажды в ресторан, где я работала хостес, пришли Пол и Линда Маккартни. Я поприветствовала их, проводила к столику и удалилась. Когда они уходили, Пол наклонился ко мне и поблагодарил за то, что я отнеслась к нему как к нормальному человеку. Он знал, что я знаю, кто он, потому что Линда сказала, что ей нравится мой кулон. Это была желтая подводная лодка из альбома The Beatles».

«Как-то раз я подвозил Пола Маккартни. В тот день у моей мамы был день рождения, я дал ему трубку и он спел ей Happy Birthday».

Том Хэнкс

«В супермаркете Том Хэнкс стоял с полной тележкой в очереди в кассу, а я была прямо позади него с одной бутылкой воды. Увидев его, я выпалила: „„Форрест Гамп“ — мой любимый фильм!“ Он обернулся и ответил: „И мой тоже. Я рад, что он вам нравится“. Потом мы немного поболтали о кино, а когда пришла его очередь, он сказал: „Позвольте мне заплатить за вашу воду“. Затем мы вышли, и он произнес тем самым голосом Форреста Гампа: „Было приятно поболтать с вами! Вы очень милая девушка, и всегда помните: жизнь как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какая начинка попадется“. Это было лучшее, что со мной случалось».

Брюс Уиллис

«В супермаркете мне нужно было достать один товар с верхней полки, но я невысокая, поэтому мне пришлось встать на нижнюю полку, раскорячиться и изогнуться, чтобы дотянуться до него. Когда я спустилась, то заметила, что за мной наблюдает Брюс Уиллис! Он похвалил мои старания, сказав: „Отличные навыки Человека-паука“».

Джим Керри

«Джим Керри подвез меня до заправки, когда в моей машине кончилось топливо. Я сказал ему, что я большой поклонник Эйса Вентуры и умею изображать его смех. После этого мы оба высунулись из окна и начали гоготать. Он заплатил за мою канистру с бензином и отвез обратно к моей машине. Один из лучших моментов в моей жизни».

Робин Уильямс

«Я делала пробежку на пляже в Сан-Франциско и вдруг увидела Робина Уильямса, который отдыхал, сидя рядом со своим фургоном. Я спросила: „Как дела, мистер Уильямс?“ А он ответил: „Отлично, а ты убегаешь от копов?“ Я остановилась и поболтала с ним минут 5. Это было замечательно. Я очень расстроилась, когда узнала, что он умер».

«Когда я был ребенком, увидел Робина Уильямса в лифте. Я знал, что он из „Миссис Даутфайр“ и „Алладина“, и громко сказал маме: „Это Робин Уильямс!“ Мама смутилась и прошептала: „Не пялься. Он здесь живет“. И я спросил: „Где? В лифте?“ Он рассмеялся, я тоже, он показал мне язык и вышел».

Рене Зеллвегер

«Однажды я обслуживала ее в ресторане. Она была с тремя детьми, в футболке и тренировочных штанах, и я ее даже не узнала. Тогда у меня выдался по-настоящему ужасный день, и я дважды перепутала ее заказ, извинилась, а она спокойно и мило сказала: „Без проблем, просто принесите его, когда сможете“. Я поняла, кто она, только увидев ее имя на кредитной карте. Она оставила мне хорошие чаевые».

Эд Ширан

«В старшей школе я познакомилась с Эдом Шираном. Это было еще до того, как он стал знаменит. И после его концерта для небольшой аудитории я подошла поболтать с ним. Он самый простой и добрый человек из всех, кого я когда-либо встречала. Мы проговорили примерно полчаса, а потом он записал сообщение для моего автоответчика. Теперь, если вы позвоните мне, а я не возьму трубку, вас поприветствует Эд Ширан».

Кара Делевинь

«Несколько лет назад я летел домой на свой день рождения. Моя девушка тогда жила в Новой Зеландии, но специально прилетела в мой родной город, чтобы поздравить меня. Она могла остаться всего на день, а мой рейс отложили. Я сел и заплакал. Я пытался сдержаться, но не мог. Красивая девушка села рядом со мной, дала мне платок, спросила, все ли у меня в порядке, и почти час слушала мои излияния. И только спустя год, увидев ее фото, я понял, что та прекрасная добрая девушка в аэропорту была Карой Делевинь».

Джеймс Франко

«Джеймс Франко научил меня заправляться. Я получила права всего лишь за неделю до этого. Я приехала на заправку и не знала, как заправить машину. И вдруг услышала до странности знакомый голос, который спрашивал, не нужна ли мне помощь. Я повернулась, а там был он».

Джек Блэк

«Мы уже прошли мимо него на улице в Лос-Анджелесе, когда моя дочь воскликнула: „Клянусь, это Джек Блэк!“ Мы усомнились в ее словах, и тогда она закричала: „Эй, ты Джек Блэк?“ Джек остановился, обернулся и сказал: „Да, это я“. Потом он вернулся к нам, сфотографировался, поболтал с моим мужем и дал нам автограф. Я была вместе с шестью детьми, и он пообщался с каждым из них. Классный парень!»

Хейден Кристенсен

«Однажды в наш бар зашел Хейден Кристенсен (он играл Энакина Скайуокера в „Звездных войнах“). Отличный парень! Я вела себя так, будто не знаю, кто он, но, когда подала ему пиво, сказала: „Да пребудет с тобой сила, Эни“. Он улыбнулся мне и ответил: „И с тобой“. А потом оставил хорошие чаевые».

Натали Портман

«Я торопился на учебу и, вылетев из-за угла, буквально врезался в Натали Портман. Я выронил все мои вещи прямо посреди улицы и завопил: „Черт! Извините!“ Но она только мило улыбнулась мне и пожелала хорошего дня».

Микки Рурк

«Моя сестра подошла к Микки Рурку в ресторане в Нью-Йорке и сказала, что у него очень милая собака. Он поболтал с ней о породах и предложил подарить ей щенка, так как его собака только что родила. Сестра ответила, что родители не разрешают ей заводить животных, несмотря на то что она уже давно мечтает об этом. Тогда он подошел к нашему столику и сказал, что у такой хорошей девочки обязательно должна быть собака и что он лично готов купить ее. Теперь у сестры есть собака, и ее зовут Микки».

Джо Линн Тернер

«В 2011 году в Санкт-Петербурге Джо Линн Тернер (вокалист Deep Purple, Rainbow и Yngwie Malmsteen’s Rising Force) давал концерт на теплоходе. Мы с другом играли в рок-группе, и его отец, звукорежиссер, попросил нас помочь настроить аппаратуру для его концерта. Джо приехал, подошел к нам познакомиться, поблагодарил за работу и пригласил на верхнюю палубу, где собирался распеваться. Представьте себе картину: прекрасная погода, вы плывете по Неве, вокруг роскошные архитектурные ансамбли, а в метре от вас сидит рок-звезда, на чьих песнях вы воспитаны, и под гитару поет свои лучшие песни. Полчаса мы вдвоем слушали Тернера, будто это не Тернер, а просто твой кореш, который лабает Цоя на вписке».

Дэвид Швиммер

«Я был на спектакле в небольшом театре в Чикаго, и Дэвид Швиммер сидел прямо позади меня. Я не мог погрузиться в происходящее на сцене, потому что был полностью сосредоточен на том, как смеется Росс из „Друзей“».

Бонус

«Месяц назад моя мама отдыхала в Турции. Пишет мне сообщение: „Представляешь, уже неделю в ресторане вижу мужика — ему бы шляпу на голову, и прям вылитый Боярский“. И спустя два дня: „Дочь, это Боярский... Шляпу он носит не всегда“».

А вы сталкивались со знаменитостями в обычной жизни?