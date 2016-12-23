16 крутых фотографий, в которых внезапно все совпало

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Иногда в нашей жизни случаются такие совпадения, что остается только хвататься за фотоаппарат в надежде запечатлеть момент, иначе тебе никто не поверит.

AdMe.ru нашел 16 снимков, у авторов которых в ту самую минуту оказалась камера под рукой, за что мы им безмерно благодарны.