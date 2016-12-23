16 крутых фотографий, в которых внезапно все совпало
Иногда в нашей жизни случаются такие совпадения, что остается только хвататься за фотоаппарат в надежде запечатлеть момент, иначе тебе никто не поверит.
AdMe.ru нашел 16 снимков, у авторов которых в ту самую минуту оказалась камера под рукой, за что мы им безмерно благодарны.
Когда оказался чуть ближе к современному искусству, чем думал.
Лотерея, победа в которой была так близко.
Быть такого не может, они просто сговорились.
Коварная наружная реклама придает новый смысл постерам.
Ну вы поняли, ошибка 404, файл не найден.
Изучение фауны на живом примере.
Супермаркет «Радуга»: когда природа — твоя лучшая реклама.
Мой внутренний перфекционист торжествует.
Ее лицо показалось мне знакомым, и тут я поднял глаза.
Идеальное попадание в городской пейзаж.
Это лицо теперь не выходит у меня из головы.
Так, вот это уже выше моих сил!
Пейзаж в зеркале заднего вида совпал с тем, что впереди меня.
Ничто не скажет о чувствах тренера лучше, чем счет на табло.
Тщательно подобранные носки могут стать не самым плохим подарком.
Простой способ сделать из любого фильма новогодний. Пользуйтесь!
Фото на превью imgur.com