16 крутых детишек, которые кому хочешь зададут жару

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Пока одни детишки вызывают умиление и ассоциации с ангелочками, другие с малых лет готовы показать, кто тут хозяин. Уверены, малышам из нашей подборки лучше не переходить дорогу. Они уже это подтвердили самым забавным способом.

AdMe.ru представляет вам 16 деток, которые сами кого угодно заставят есть ненавистную манную кашу и спать после обеда.

Сразу видно, в обиду себя не даст

«Сегодня увидел это у 5-летней дочери»

«В туалете захлопнулась дверь, но 7-летняя дочь нашла выход»

«Ты что, птица, офонарела? Это мое!»

Сегодня дети быстро взрослеют

Когда ты древнее вселенское зло, а тебя заставляют плясать в хороводе...

Юный повар готовит кукольную голову

«Дети иногда такие жуткие. 6-летняя племянница сказала, что они пытаются воскресить маму»

«Дарт Вейдер предложил моему сыну перейти на темную сторону и пообещал обучить его. Сын с радостью согласился и пожал ему руку. Мне уже пора беспокоиться?»

Чистая случайность

«Вот какой костюм на Хеллоуин выбрала моя 2-летняя дочь»

«Так спит мой сын. Возможно, он бессмертен»

«Проснулся в 3 ночи и решил проверить камеру над кроваткой дочери. Я в замешательстве»

«Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему!»

«Жена услышала, как кто-то зовет ее шепотом: „Наа-таа-шааа“. Она проверила детскую камеру в комнате сына и вот что обнаружила»

Кажется, этот малыш знает какой-то секрет

Наверняка и вам есть что рассказать о проделках своих детей, не так ли?