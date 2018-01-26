16 коротких историй о том, что любовь и забота проявляются в мелочах

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Любовь — дело тонкое. Шаг за шагом мы выстраиваем отношения со своей второй половинкой, часто косячим, но при этом учимся на собственных ошибках. Со временем многое стирается из памяти, но самые важные воспоминания навсегда остаются с нами. Мы в AdMe.ru уверены, что поступки человека говорят о его чувствах красноречивее любых слов. И в доказательство мы решили поделиться с вами рассказами о будничных ситуациях, которые стали незабываемыми моментами в жизни влюбленных.

1

Многие знают шутку, что нужно заводить себе то животное, в чей год ты появился на свет: крысу, обезьяну, свинью. А соль шутки в том, что кому-то нужно завести себе дракона, и по сравнению с этим даже лошадь кажется не такой уж страшной. Пожаловалась любимому, что как раз родилась в год Дракона и никак не могу найти себе подходящего питомца, думала, что он улыбнется, а он только сказал, что найдет мне его, и пропал на 2 недели. А потом объявился с полутораметровым драконом из полимерной глины, которого он мне слепил. Так я узнала 2 вещи: первое — он, как оказалось, изумительный скульптор, второе — это тот человек, которому я готова посвятить всю свою жизнь.

2

Всегда считал, что мужчина не должен бегать за девушкой, мужчина не должен позволять женщине садиться себе на шею, не должен позволять манипулировать собой и вообще всегда должен быть лидером, главным, сильным. Думал так, а потом влюбился. Вот уже полтора года пылинки сдуваю со своей девушки, готов по первой ее просьбе бежать ночью в круглосуточный магазин за шоколадом или мороженым, постоянно делаю ей массаж ног, помогаю готовить, всегда только сам мою посуду, ношу моей любимой огромные букеты цветов и подарки, готов терпеть ее опоздания и даже не чувствую раздражения.

3

С любимой встречаемся еще с колледжа. Во время учебы у нее были большие проблемы с английским (единственная тройка в дипломе). Сейчас нам по 20, и за последний год она отрастила волосы (раньше ходила только с каре), похудела на 9 кг и выучила английский, польский, немецкий и французский! Сказала, что просто захотела что-то поменять. Записался в спортзал и начал учить шведский. Она учит меня жить и дышать полной грудью. Она мой идеал и мой стимул.

4

Очень люблю разные штучки, сделанные в технике пэчворк: одеяло, сшитое из лоскутков, юбка на цыганский манер, игрушки ручной работы и пр. Недавно смотрю, а у моего парня вся пальцы в крошечных ранках, на все вопросы только отмахивался, мол, ерунда, не обращай внимания. А вчера пришла с работы, а на моей кровати лежит большое сердце, сшитое из сотен разноцветных кусочков, кривенько, косо как-то, но как только представляю, что любимый втихую сидел и мастерил для меня эту прелесть, неумело орудуя иглой, до крови на пальцах, понимаю, что это самый восхитительный подарок за всю мою жизнь

5

Мы с молодым человеком периодически ссоримся. После этого всегда первым подходит он. У меня характер совсем не очень, еще и отхожу долго. Однако стараюсь работать над собой, стирать эту гордость во имя любви. Недавно снова поссорились, я вообще не хотела мириться первая. Боялась подколов вроде «Ой, ну надо же, кто тут у нас пришел». Но выдохнула и пошла. Видели бы вы эти удивленные и счастливые глаза. Никаких шуток и ехидства. Просто сказал спасибо и обнял. Поняла, как важно преступать через себя и как сильно я его люблю.

6

Моя девушка — старший бортпроводник. И каждый раз, когда мы подъезжаем к нашему дому на машине, я начинаю сбрасывать скорость, перестраиваюсь в правый ряд, а она смотрит на меня и произносит свою коронную фразу: «Дамы и господа, наш самолет приступил к снижению, убедитесь, что спинки кресел, ремни безопасности и шторки... в правильном положении...» И в этот момент я ощущаю себя крутым пилотом какого-нибудь «Боинга» и как сейчас «прилеплю» с важным видом эту махину к земле. А потом еще так медленно и аккуратно встаю на парковочное место, а она все лепечет, чтобы пассажиры, мол, не вставали до полной остановки воздушного судна. Люблю ее безумно.

7

Многие мои подруги рассказывают о том, как их молодые люди совершают для них красивые поступки: дарят большие букеты роз, рисуют для них послания на асфальте, пишут стихи и залезают к ним в окна. А мой любимый ничего этого не делает. Он просто починил все сломанное в моем доме. Он помогает мне в учебе. Я учусь на дизайнера, и поэтому мне приходится много чертить, рисовать и клеить макеты. Так как я все не успеваю, он клеит их за меня, неуклюже, но старательно. Он отдает мне последние деньги, чтобы я смогла купить подарок маме на день рождения. И в эти моменты я самая счастливая девушка на свете. Никто так меня еще не любил. Подруги говорят, что мне слишком мало надо.

8

Люблю мужа. Общие интересы, веселые вечера на кухне, задушевные беседы. Но иногда я ухожу в себя, перестаю улыбаться и пространно отвечаю на его вопросы. Тогда он просто тихо собирает свой ноут, пару сменных носков и трусов, целует меня в шею и уходит к маме на пару дней. А я открываю бутылку вина, готовлю ужин на одно лицо, включаю любимый фильм и начинаю любить его еще больше.

9

Лежу в больнице в палате с бабушкой 1945 года рождения. Ее муж присылает ей каждый вечер голосовые сообщения на смартфон (!), но прослушивает она их громко, так как тихо не умеет. А говорит он ей каждый день: «Спокойной ночи, моя дорогая...» Женаты 54 года.

10

Мой муж — пилот, графика никакого нет, рейсы в любое время дня и ночи (чаще ночи), а у меня стандартная пятидневка с 9:00 до 18:00. Всегда встаю поцеловать его и помахать в окошко. Стою в коридоре заспанная, на голове творческий беспорядок, кутаюсь в толстый махровый халат, с таким же взлохмаченным и сонным котом на руках — чучундра, в общем, та еще. А он недавно сказал, что именно в эти моменты особенно сильно понимает, как любит меня.

11

Ехала сегодня в маршрутке и наблюдала довольно милую картину. На одной из остановок зашла пожилая пара. Бабушка села на свободное место, а дедуля встал возле нее. Я поднялась, чтобы уступить ему место. Когда я предложила ему присесть, дедушка очень мило улыбнулся и сказал: «Спасибо, внученька, ты сиди-сиди. Я от нее не отхожу далеко, а то совсем потеряю свою ненаглядную», — и, улыбаясь, погладил ее по волосам. Я там чуть не прослезилась.

12

У меня день рождения. Молодой человек, как обычно, в 23:50 ушел на автобус. Извинился, что не сможет поздравить самым первым, но пришлет СМС. В 00:00 приходит СМС от него с текстом: «С ДР». Я только набираю такой же трогательный ответ, как слышу стук в дверь. Открываю. Заходит мое чудо с кучей шариков! Стоит с этими шариками, читает стишок, голос дрожит, волнуется. Поздравляет. Он напомнил мне ребенка, рассказывающего первый раз на утреннике стишок. И это самое милое, что я когда-либо видела.

13

Мыла посуду у парня дома. Кружка выскользнула из рук, когда я насухо ее протирала, и разбилась. Я думала, что сейчас парень будет что-нибудь высказывать. А на деле он поднял меня, пронес над осколками, вынес из кухни, затем собрал все осколки и пропылесосил. И сказал, что это всего лишь кружка, ничего страшного.

14

Мой молодой человек, что называется, косая сажень в плечах — 205 см роста, и у него абсолютно каменное выражение лица. Все считают его необщительным и суровым, и только я знаю, что больше всего на свете он любит обнимашки, хотя с таким ростом это очень неудобно. Мой же рост всего 165 см, но я готова много раз за день вставать на табуретку и обнимать его, чтобы увидеть искреннюю радость и довольную улыбку.

15

Взяли с мужем машину в кредит. Мы не любители кредитов и решили выплатить максимально быстро, за год. Сумма платежей была приличной. Выплатили, но на летний отпуск не осталось. Подходит время отпуска, и муж протягивает авиабилеты в Крым. Говорит, летим бюджетно, у меня всего 40 тыс., я нашел маленький домик у моря за 15. Он брал подработку последние месяцы, чтобы накопить. И это был лучший отпуск, лучше, чем Италия и Гоа. Мы купались, готовили на летней кухне, ходили в горы. Вернулась беременная и счастливая!

16

Моя жена беременна, и я ношусь с нею как курица с яйцом. Прихожу с работы, а она сидит на диване, уплетает сельдь с лучком и закусывает ее клубникой в шоколаде. Я не удивился — уже привык, но внезапно она предложила мне разделить с нею трапезу, ибо «Дорогой мой, попробуй! Это очуметь как вкусно!» А когда я ей сказал, что я это съесть физически не смогу, она расплакалась, стала говорить, что ее никто не понимает и не ценит. Я так испугался, что жрал с нею эту смесь и даже не подавился.