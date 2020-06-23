16 компаний, которые заботятся о своих клиентах и сотрудниках как о детях родных

26 2 16 4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Современным компаниям уже недостаточно просто рекламировать себя, чтобы привлекать клиентов. Лучший способ продвижения сейчас — это искренняя забота о посетителях и сотрудниках. Фирмы разрабатывают умный дизайн, который учитывает самые нестандартные запросы, а если все равно что-то остается неучтенным — работают с каждым человеком индивидуально. Пользователи платят взаимностью и охотно делятся в интернете примерами такого душевного отношения.

Мы в AdMe.ru просто не можем пройти мимо примеров искренней заботы компаний о своих работниках и клиентах. 16 героев нашей подборки на собственном опыте убедились, насколько это приятно. А в бонусе вас ждет парочка примеров того, что бывает, когда сервис не слишком-то задумывается о людях.

1. Мужчина, подрабатывающий курьером, получил очередной заказ в пекарне. Неожиданно получателем оказался он сам, а отправителем, вероятно, был его работодатель

В посылке оказался маленький торт, ведь в тот день курьер отмечал свой день рождения. Просто посмотрите, какие эмоции у него вызвал этот подарок!

2. «Я работаю коком на судне, поэтому не могу увидеться с женой в годовщину нашей свадьбы. Заказал ей букет, а сотрудница компании еще и нарисовала вот такую милую открытку»

3. «Приболел и решил заказать суши. Спойлер: денег за лимон с меня не взяли»

4. Этот парень явно любит свою работу

5. «На моей новой сковородке есть круги, которые помогают измерить количество масла»

6. Эта коробка «притворяется» скучной, чтобы защититься от воров

«Белая мука, натуральная, универсальная. Инструкция по хранению: „Сюрприз! Это не мука! Мы написали это на коробке, чтобы ее не украли. Откройте ее уже!“»

7. «Вот так мне подали коктейль в ресторане. Уточек разрешили забрать себе!»

8. «Сегодня я оказался единственным пассажиром на борту»

«Мой рейс неожиданно задержался. Сотрудники аэропорта позвонили и сказали, что вылет ожидается на 3 часа позже заявленного времени. Я был единственным, кто получил это сообщение, потому что почти опоздал. Остальные пассажиры просто пересели на другие рейсы. В итоге я оказался на борту в одиночестве, не считая членов экипажа, которые включали мне песни Metallica по громкой связи».

9. «Этот USB-разъем можно вставлять любой стороной. Конец мучениям!»

10. «Купил матрас в одной фирме. Сегодня от нее пришло сообщение в Viber»

11. «Кому отдать ваш напит...? Понятно»

12. Кто бы отказался проехаться с таким компаньоном?

13. Малыш предложил почтальону сыграть в крестики-нолики, положив лист бумаги в почтовый ящик. Почтальон согласился

14. Собака-сапер обыскала свою последнюю сумку перед выходом на пенсию и получила заслуженную награду

15. Заботливые гении Apple оставили послание на странице посетительницы в Facebook, которую она открывала на компьютере в магазине и забыла закрыть

«Эллен, в следующий раз не забудьте выйти из Facebook, покидая магазин Apple».

16. «Я работаю промышленным альпинистом. Главная задача — удивлять котов»

Бонус № 1: иногда сервис бывает не таким уж и заботливым

Бонус № 2: а это, видимо, услуга из 3000 года, которую нам пока не понять

А вам доводилось сталкиваться с примерами искренней заботы о клиентах?