16 комментариев от тех, кто способен превратить в шутку даже инструкцию к тостеру
Пользователи интернета способны иронизировать над русским языком, плохим сервисом, здоровым образом жизни и отключением горячей воды, и их комментарии гарантированно повышают всем настроение и позволяют относиться к любым проблемам чуточку легче.
Мы в AdMe.ru считаем, что одна из суперспособностей точно существует в реальной жизни, и это умение превращать все в шутку. Вот вам новые доказательства.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
А расскажите про вашу самую удачную шутку!
Фото на превью hio5 / Pikabu, mister.bunbury / Pikabu, Lasantat / Pikabu
Поделиться этой статьёй