16 комментариев от тех, кто способен превратить в шутку даже инструкцию к тостеру

Пользователи интернета способны иронизировать над русским языком, плохим сервисом, здоровым образом жизни и отключением горячей воды, и их комментарии гарантированно повышают всем настроение и позволяют относиться к любым проблемам чуточку легче.

Мы в AdMe.ru считаем, что одна из суперспособностей точно существует в реальной жизни, и это умение превращать все в шутку. Вот вам новые доказательства.