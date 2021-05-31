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16 комментариев от тех, кто способен превратить в шутку даже инструкцию к тостеру

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Пользователи интернета способны иронизировать над русским языком, плохим сервисом, здоровым образом жизни и отключением горячей воды, и их комментарии гарантированно повышают всем настроение и позволяют относиться к любым проблемам чуточку легче.

Мы в AdMe.ru считаем, что одна из суперспособностей точно существует в реальной жизни, и это умение превращать все в шутку. Вот вам новые доказательства.

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А расскажите про вашу самую удачную шутку!

Фото на превью hio5 / Pikabu, mister.bunbury / Pikabu, Lasantat / Pikabu
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