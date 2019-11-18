16 комментариев от пользователей сети, о чувство юмора которых можно порезаться

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Большинству из нас остроумный ответ на чей-то вопрос или комментарий приходит в голову гораздо позже, чем нужно. Однако есть люди, чье чувство юмора срабатывает за доли секунды, и они могут одинаково смешно отреагировать и на рассказ о чьем-то неудачном браке, и на новость о клонировании динозавров.