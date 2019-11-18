16 комментариев от пользователей сети, о чувство юмора которых можно порезаться
Большинству из нас остроумный ответ на чей-то вопрос или комментарий приходит в голову гораздо позже, чем нужно. Однако есть люди, чье чувство юмора срабатывает за доли секунды, и они могут одинаково смешно отреагировать и на рассказ о чьем-то неудачном браке, и на новость о клонировании динозавров.
AdMe.ru считает, что если бы за юмор давали «Оскар», то авторы этих комментариев наверняка бы попали в список номинантов на премию.
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А вы часто встречаете людей с отличным чувством юмора? Или вы сами за словом в карман не лезете?
Фото на превью Fitbitnitwit / reddit