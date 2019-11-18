16 комментариев от пользователей сети, о чувство юмора которых можно порезаться

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Большинству из нас остроумный ответ на чей-то вопрос или комментарий приходит в голову гораздо позже, чем нужно. Однако есть люди, чье чувство юмора срабатывает за доли секунды, и они могут одинаково смешно отреагировать и на рассказ о чьем-то неудачном браке, и на новость о клонировании динозавров.

AdMe.ru считает, что если бы за юмор давали «Оскар», то авторы этих комментариев наверняка бы попали в список номинантов на премию.

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© Miroto8 / reddit  

16 комментариев от пользователей сети, о чувство юмора которых можно порезаться

2.

16 комментариев от пользователей сети, о чувство юмора которых можно порезаться

3.

© davnch / twitter   © TamiasRufus / twitter  

16 комментариев от пользователей сети, о чувство юмора которых можно порезаться

4.

© mashathexplorer / twitter  

16 комментариев от пользователей сети, о чувство юмора которых можно порезаться

5.

© Fitbitnitwit / reddit  

16 комментариев от пользователей сети, о чувство юмора которых можно порезаться

6.

© Philchil23 / reddit  

16 комментариев от пользователей сети, о чувство юмора которых можно порезаться

7.

© karastin / pikabu  

16 комментариев от пользователей сети, о чувство юмора которых можно порезаться

8.

© ErikaMukachevo / pikabu  

16 комментариев от пользователей сети, о чувство юмора которых можно порезаться

9.

© natethegreat118 / twitter   © Entrepreneur / twitter  

16 комментариев от пользователей сети, о чувство юмора которых можно порезаться

10.

© adrenalin2x / pikabu   © f2simon / pikabu  

16 комментариев от пользователей сети, о чувство юмора которых можно порезаться

11.

© Dochlen.d / pikabu  

16 комментариев от пользователей сети, о чувство юмора которых можно порезаться

12.

© 35mmPapi / twitter   © umarsaif / twitter  

16 комментариев от пользователей сети, о чувство юмора которых можно порезаться

13.

© vasek005 / yaplakal  

16 комментариев от пользователей сети, о чувство юмора которых можно порезаться

14.

© SwobodniyLogin / pikabu  

16 комментариев от пользователей сети, о чувство юмора которых можно порезаться

15.

© Everett Collection / East News   © AdMe  

16 комментариев от пользователей сети, о чувство юмора которых можно порезаться

16.

© Rastorian / pikabu   © Garrius / pikabu  

16 комментариев от пользователей сети, о чувство юмора которых можно порезаться

А вы часто встречаете людей с отличным чувством юмора? Или вы сами за словом в карман не лезете?

Фото на превью Fitbitnitwit / reddit

107
4
82
35k

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