16 комментариев от обладателей самых острых языков в интернете
Остроумие как зубы у кролика: постоянно требует, чтобы его обо что-нибудь поточили. И если бы не комментаторы, решившие отточить мастерство, эти посты затерялись бы среди миллионов других публикаций в интернете. Но этого не случилось, так что читайте и смейтесь вместе с нами.
AdMe.ru собрал комментарии к постам в интернете, которые оказались лучше самих постов.
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А вы шутите в комментариях под чужими постами? Присылайте нам самые удачные примеры, и мы запилим новую крутую статью.