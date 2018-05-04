16 комментариев от обладателей самых острых языков в интернете

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Остроумие как зубы у кролика: постоянно требует, чтобы его обо что-нибудь поточили. И если бы не комментаторы, решившие отточить мастерство, эти посты затерялись бы среди миллионов других публикаций в интернете. Но этого не случилось, так что читайте и смейтесь вместе с нами.