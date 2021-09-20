16 комиксов о том, что нашим родителям за крутость надо грамоты выдавать. Но и мы не хуже

Родительство во все времена было делом непростым. Да и сегодня мамы и папы малышей сталкиваются с многочисленными трудностями. Но если сравнить современные условия с теми, что были несколько десятков лет тому назад, то возникает глубокое уважение к нашим старшим родственникам. Ведь им не хватало множества вещей, которые нам теперь кажутся данностью.

Мы в AdMe.ru решили сравнить некоторые моменты жизни наших современников и их родителей, чтобы понять, действительно ли все сейчас стало значительно проще, чем раньше.

В наши дни отправиться в отпуск стало гораздо легче, и мы не боимся путешествовать с маленькими детьми. Главное, выкроить время на этот отпуск в бешеном ритме жизни

Родители теперь тратят значительно меньше времени на всякие бытовые проблемы и не боятся выходить в свет с малышами. Но у них все еще есть миллион задач, с которыми нужно справляться

Детские товары уже давно не дефицит. Зато появилась другая сложность — не потратить кучу денег на ненужные вещи

Часть обязанностей по дому можно доверить бытовой технике. Но теперь надо придумывать, чем заниматься с чадом в освободившееся время

Теперь не нужно уговаривать бабушек и дедушек присмотреть за малышом. Можно доверить свое чадо опытной няне и спокойно отдыхать. Главное, найти хорошую и надежную

Проблемы с детскими садиками никуда не исчезли. Зато можно найти себе работу на дому и рискнуть, сменив профессию

Родители не обязаны гулять с малышами только на детской площадке. Хотя детишки в музее до сих пор вызывают у некоторых недоумение

Необязательно забрасывать любимое хобби. Можно просто взять с собой чадо, благо теперь это значительно проще

Спасибо новым приборам и устройствам: можно присматривать за ребенком, даже находясь на приличном расстоянии. Хотя волноваться родители меньше не стали

Строгих правил, предписывающих, как должен спать ребенок, что он должен есть, уже никто не придерживается. Каждый родитель выбирает свою систему. Пусть это и вызывает нарекания старших родственников

Появилось много новых приспособлений, которые позволяют всей семье проводить время вместе. Надо лишь найти подходящие и не бояться ими пользоваться

Благодаря современным технологиям мы теперь можем заниматься многими делами, не выходя из дома. Смотреть последние фильмы, практиковать любимую йогу или проходить специальные курсы. Нужно только найти время

Машина — это уже не роскошь, а вполне доступное транспортное средство. Правда, приходится приучать чадо к детскому креслу

Теперь наличие малыша не может служить оправданием того, что родители целыми днями сидят дома. Ведь есть специальные молокоотсосы и смеси

Всевозможное детское питание и специальные термосы — это настоящее спасение для дальних поездок. Но иногда от необходимости покупки всего этого у любой мамы пухнет голова

Тратить время на походы по магазинам совсем необязательно. Почти все вещи и продукты можно купить онлайн. Правда, результат шопинга не всегда предсказуем